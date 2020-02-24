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مستبقًا محاولة لإسقاط حكومته.. رئيس الوزراء الماليزي يقدم استقالته

وفق بيان لم يوضّح التفاصيل وأرسلت إلى السلطان عبدالله رعاية الدين

قدّم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم، استقالته من منصبه إلى الملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان له، بأن الاستقالة أرسلت إلى الملك.

وجاءت الخطوة التي أعلنها مكتب مهاتير محمد، بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة؛ وفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز".

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

الرئيسية/ أخبار العالم

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مستبقًا محاولة لإسقاط حكومته.. رئيس الوزراء الماليزي يقدم استقالته
سبق

قدّم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم، استقالته من منصبه إلى الملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان له، بأن الاستقالة أرسلت إلى الملك.

وجاءت الخطوة التي أعلنها مكتب مهاتير محمد، بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة؛ وفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز".

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
10:23 AM

مستبقًا محاولة لإسقاط حكومته.. رئيس الوزراء الماليزي يقدم استقالته

وفق بيان لم يوضّح التفاصيل وأرسلت إلى السلطان عبدالله رعاية الدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,497

قدّم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم، استقالته من منصبه إلى الملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان له، بأن الاستقالة أرسلت إلى الملك.

وجاءت الخطوة التي أعلنها مكتب مهاتير محمد، بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة؛ وفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز".

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.

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