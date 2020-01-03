خريجو "خدمات الحج والعمرة" بمكة يشكون استبعادهم من الوظائف الأخيرة

طالبوا الجهات المعنية بإدارج تخصصهم وتصنيفه باعتبارهم أول دفعة

تفاجأ عدد من خريجي قسم تقنية السياحة والضيافة في تخصص خدمات الحج والعمرة بكلية التقنية بالجموم، باستبعادهم من الوظائف التي طرحتها وزارة الحج والعمرة مؤخراً، وذلك بسبب عدم تصنيف تخصصهم في برنامج "جدارة".

ويمثّل المتضررون وعددهم حوالي 40 طالباً من الكلية التقنية بالجموم، الدفعة الأولى في تخصص خدمات الحج والعمرة، فيما لا يزال مصيرهم مجهولاً في ظل عدم الاعتراف أو تصنيف تخصصهم في الوظائف التي تقدموا لها، وكان آخرها وظائف وزارة الحج والعمرة.

وقال الخريجون، في شكوى تلقتها "سبق": حصلنا على درجة الدبلوم في تخصص خدمات الحج والعمرة، بقسم تقنية السياحة والضيافة بالكلية التقنية بالجموم، إذ نمثّل الدفعة الأولى في هذا التخصص، والذي أمضينا في دراسته عامين ونصف العام".

وأضافوا: لم نجد الفرصة بعد تخرجنا من الكلية، في عديد الوظائف التي تقدمنا إليها، وكان آخرها وظائف وزارة الحج والعمرة التي تم طرحها قبل شهرين تقريباً وهي الأقرب والأنسب لتخصصنا، غير أنه في أثناء تقدّمنا على برنامج "جدارة" لتلك الوظيفة، لم نجد أي أثر لتخصصنا بسبب عدم تصنيفه - على حد قولهم.

وطالبوا الجهات المعنية بضرورة إدارج تخصصهم وتصنيفه لكي يتمكنوا من الالتحاق بوظائف وزارة الحج والعمرة.