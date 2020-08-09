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إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة

برغم شح المعلومات وغموض القضية تمكنت في وقت وجيز من تحديد هوية الجناة

في إنجاز أمني جديد، تمكنت وحدة البحث والتحري بشرطة أبو عريش بمنطقة جازان، من القبض على جناة تورطوا في جريمة قتل وقعت فصولها بالقرب من الطريق الرابط مع محافظة العارضة.

وبيّنت المعلومات بحسب مصادر "سبق"، أن الجهات الأمنية بالمحافظة تَلَقّت بلاغًا عن وقوع جريمة قتل لوافد إفريقي، وإصابة شخصين من بني جلدته. وبرغم شح المعلومات وغموض القضية؛ إلا أنها تمكنت وفي وقت وجيز من تحديد هوية الجناة المتورطين فيها والقبض عليهم وإحالتهم لجهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

الشرطة أبو عريش

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إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة
سبق

في إنجاز أمني جديد، تمكنت وحدة البحث والتحري بشرطة أبو عريش بمنطقة جازان، من القبض على جناة تورطوا في جريمة قتل وقعت فصولها بالقرب من الطريق الرابط مع محافظة العارضة.

وبيّنت المعلومات بحسب مصادر "سبق"، أن الجهات الأمنية بالمحافظة تَلَقّت بلاغًا عن وقوع جريمة قتل لوافد إفريقي، وإصابة شخصين من بني جلدته. وبرغم شح المعلومات وغموض القضية؛ إلا أنها تمكنت وفي وقت وجيز من تحديد هوية الجناة المتورطين فيها والقبض عليهم وإحالتهم لجهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:11 AM

إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة

برغم شح المعلومات وغموض القضية تمكنت في وقت وجيز من تحديد هوية الجناة

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قاسم الخبراني - جازان
0
3,978

في إنجاز أمني جديد، تمكنت وحدة البحث والتحري بشرطة أبو عريش بمنطقة جازان، من القبض على جناة تورطوا في جريمة قتل وقعت فصولها بالقرب من الطريق الرابط مع محافظة العارضة.

وبيّنت المعلومات بحسب مصادر "سبق"، أن الجهات الأمنية بالمحافظة تَلَقّت بلاغًا عن وقوع جريمة قتل لوافد إفريقي، وإصابة شخصين من بني جلدته. وبرغم شح المعلومات وغموض القضية؛ إلا أنها تمكنت وفي وقت وجيز من تحديد هوية الجناة المتورطين فيها والقبض عليهم وإحالتهم لجهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

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