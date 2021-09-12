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أخضر الناشئين في المجموعة الأولى..  في بطولة غرب آسيا الثامنة

حلّ المنتخب السعودي المستضيف لبطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين (مواليد 2006 فما فوق) في المجموعة الأولى التي ضمت كذلك منتخبات اليمن والعراق ولبنان.

وسُحبت في مقر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بالعاصمة الأردنية عمان قرعة البطولة التي تقام بضيافة الاتحاد السعودي خلال الفترة من 14 إلى 24 أكتوبر 2021، بمشاركة عشرة منتخبات هي إلى جانب السعودية حامل لقب النسخة السابعة كلاً من: البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق.

وبحسب جدول البطولة الذي سيقوم اتحاد غرب آسيا لاحقاً بإصداره متضمناً توقيت المباريات والملاعب التي تقام عليها، سيشهد اليوم الأول من البطولة 14 أكتوبر مباراتين تجمعان اليمن مع العراق، والسعودية مع لبنان.

وفي اليوم التالي يواجه المنتخب الإماراتي نظيره السوري، ويلتقي المنتخب الأردني نظيره البحريني، وعلى أن تقام يوم 16 الذي يليه مباراتان بين لبنان واليمن من جهة، العراق والسعودية من جهة أخرى، ثم يشهد يوم 17 لقاءين بين فلسطين والإمارات، الكويت والأردن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أخضر الناشئين في المجموعة الأولى..  في بطولة غرب آسيا الثامنة
سبق

حلّ المنتخب السعودي المستضيف لبطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين (مواليد 2006 فما فوق) في المجموعة الأولى التي ضمت كذلك منتخبات اليمن والعراق ولبنان.

وسُحبت في مقر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بالعاصمة الأردنية عمان قرعة البطولة التي تقام بضيافة الاتحاد السعودي خلال الفترة من 14 إلى 24 أكتوبر 2021، بمشاركة عشرة منتخبات هي إلى جانب السعودية حامل لقب النسخة السابعة كلاً من: البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق.

وبحسب جدول البطولة الذي سيقوم اتحاد غرب آسيا لاحقاً بإصداره متضمناً توقيت المباريات والملاعب التي تقام عليها، سيشهد اليوم الأول من البطولة 14 أكتوبر مباراتين تجمعان اليمن مع العراق، والسعودية مع لبنان.

وفي اليوم التالي يواجه المنتخب الإماراتي نظيره السوري، ويلتقي المنتخب الأردني نظيره البحريني، وعلى أن تقام يوم 16 الذي يليه مباراتان بين لبنان واليمن من جهة، العراق والسعودية من جهة أخرى، ثم يشهد يوم 17 لقاءين بين فلسطين والإمارات، الكويت والأردن.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
06:58 PM

أخضر الناشئين في المجموعة الأولى..  في بطولة غرب آسيا الثامنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حلّ المنتخب السعودي المستضيف لبطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين (مواليد 2006 فما فوق) في المجموعة الأولى التي ضمت كذلك منتخبات اليمن والعراق ولبنان.

وسُحبت في مقر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بالعاصمة الأردنية عمان قرعة البطولة التي تقام بضيافة الاتحاد السعودي خلال الفترة من 14 إلى 24 أكتوبر 2021، بمشاركة عشرة منتخبات هي إلى جانب السعودية حامل لقب النسخة السابعة كلاً من: البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق.

وبحسب جدول البطولة الذي سيقوم اتحاد غرب آسيا لاحقاً بإصداره متضمناً توقيت المباريات والملاعب التي تقام عليها، سيشهد اليوم الأول من البطولة 14 أكتوبر مباراتين تجمعان اليمن مع العراق، والسعودية مع لبنان.

وفي اليوم التالي يواجه المنتخب الإماراتي نظيره السوري، ويلتقي المنتخب الأردني نظيره البحريني، وعلى أن تقام يوم 16 الذي يليه مباراتان بين لبنان واليمن من جهة، العراق والسعودية من جهة أخرى، ثم يشهد يوم 17 لقاءين بين فلسطين والإمارات، الكويت والأردن.

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