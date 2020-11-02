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الخدمات الطبية بالداخلية استقبلت 1.8 مليون مراجع العام الماضي

قدمّت 4.5 ملايين وصفة علاجية وأجرت 311,997 فحصًا بالأشعة

استقبلت عيادات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات قوى الأمن "الرياض - مكة المكرمة - الدمام" 1801970 مراجعاً خلال العام الماضي 1441 هـ.

وتضمن تقرير الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بمستشفياتها ومراكزها الصحية خلال العام الهجري الماضي، صرف "4582149" وصفة علاجية، و إجراء "5065030" فحصًا مخبريًا، و"311,997" فحصًا بالأشعة بمختلف أنوعها.

وبلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات قوى الأمن "359991" مراجعاً، فيما استفاد من خدمة توصيل العلاج والمستلزمات الطبية والتغذية العلاجية "74475" مستفيداً، وفتح "68900" ملف، بينما بلغ إجمالي المواليد "10029"، مولوداً والعمليات الجراحية "22255"عملية ، وتسجيل "126037" طلبًا إلكترونياً لخدمات المرضى.

وفعّلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية 64 مبادرة وطنية، من أبرزها "صحتكم أمننا"، الموجهة لمنسوبي الدفاع المدني، ومبادرة المنصة الوطنية لسلامة المرضى "صوتك" في مستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة لأول مرة في مستشفى حكومي.

ونفذت الخدمات الطبية 182 مشروعًا هندسيًا وتقنيًا، أبرزها استحداث مناطق للفحص التنفسي ووحدات للعناية الانتقالية الجديدة، ورفع الطاقات الاستيعابية، وإطلاق العيادات الافتراضية، وإيصال الأدوية وغيرها، وذلك خلال مواكبتها للجهود المبذولة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إطلاق مشروع الهوية الجديدة والموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيق الإلكتروني وأتمتة الملفات الطبية في مستشفى قوى الأمن بالرياض.

كما عملت على بناء منظومة متكاملة لخدمات الشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، من خلال توقيعها اتفاقية إطارية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو"، فيما سجل مستشفى قوى الأمن في الرياض إنجازًا طبيًا عالميًا، باكتشاف جين وراثي يتسبب في وجود تشوهات خَلقية في الأطفال حديثي الولادة، وتسجيله باسم "متلازمة زين".

وتبذل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفياتها ومراكزها الصحية، جهوداً كبيرة، من خلال استثمار الطاقات البشرية المميزة فيها لخدمة المستفيدين، وتنفيذ خطط إستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد تضمن تحقيق الأهداف الصحية السامية في رؤية المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخدمات الطبية بالداخلية استقبلت 1.8 مليون مراجع العام الماضي
سبق

استقبلت عيادات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات قوى الأمن "الرياض - مكة المكرمة - الدمام" 1801970 مراجعاً خلال العام الماضي 1441 هـ.

وتضمن تقرير الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بمستشفياتها ومراكزها الصحية خلال العام الهجري الماضي، صرف "4582149" وصفة علاجية، و إجراء "5065030" فحصًا مخبريًا، و"311,997" فحصًا بالأشعة بمختلف أنوعها.

وبلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات قوى الأمن "359991" مراجعاً، فيما استفاد من خدمة توصيل العلاج والمستلزمات الطبية والتغذية العلاجية "74475" مستفيداً، وفتح "68900" ملف، بينما بلغ إجمالي المواليد "10029"، مولوداً والعمليات الجراحية "22255"عملية ، وتسجيل "126037" طلبًا إلكترونياً لخدمات المرضى.

وفعّلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية 64 مبادرة وطنية، من أبرزها "صحتكم أمننا"، الموجهة لمنسوبي الدفاع المدني، ومبادرة المنصة الوطنية لسلامة المرضى "صوتك" في مستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة لأول مرة في مستشفى حكومي.

ونفذت الخدمات الطبية 182 مشروعًا هندسيًا وتقنيًا، أبرزها استحداث مناطق للفحص التنفسي ووحدات للعناية الانتقالية الجديدة، ورفع الطاقات الاستيعابية، وإطلاق العيادات الافتراضية، وإيصال الأدوية وغيرها، وذلك خلال مواكبتها للجهود المبذولة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إطلاق مشروع الهوية الجديدة والموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيق الإلكتروني وأتمتة الملفات الطبية في مستشفى قوى الأمن بالرياض.

كما عملت على بناء منظومة متكاملة لخدمات الشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، من خلال توقيعها اتفاقية إطارية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو"، فيما سجل مستشفى قوى الأمن في الرياض إنجازًا طبيًا عالميًا، باكتشاف جين وراثي يتسبب في وجود تشوهات خَلقية في الأطفال حديثي الولادة، وتسجيله باسم "متلازمة زين".

وتبذل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفياتها ومراكزها الصحية، جهوداً كبيرة، من خلال استثمار الطاقات البشرية المميزة فيها لخدمة المستفيدين، وتنفيذ خطط إستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد تضمن تحقيق الأهداف الصحية السامية في رؤية المملكة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
03:15 PM
اخر تعديل
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
06:37 PM

الخدمات الطبية بالداخلية استقبلت 1.8 مليون مراجع العام الماضي

قدمّت 4.5 ملايين وصفة علاجية وأجرت 311,997 فحصًا بالأشعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبلت عيادات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات قوى الأمن "الرياض - مكة المكرمة - الدمام" 1801970 مراجعاً خلال العام الماضي 1441 هـ.

وتضمن تقرير الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بمستشفياتها ومراكزها الصحية خلال العام الهجري الماضي، صرف "4582149" وصفة علاجية، و إجراء "5065030" فحصًا مخبريًا، و"311,997" فحصًا بالأشعة بمختلف أنوعها.

وبلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات قوى الأمن "359991" مراجعاً، فيما استفاد من خدمة توصيل العلاج والمستلزمات الطبية والتغذية العلاجية "74475" مستفيداً، وفتح "68900" ملف، بينما بلغ إجمالي المواليد "10029"، مولوداً والعمليات الجراحية "22255"عملية ، وتسجيل "126037" طلبًا إلكترونياً لخدمات المرضى.

وفعّلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية 64 مبادرة وطنية، من أبرزها "صحتكم أمننا"، الموجهة لمنسوبي الدفاع المدني، ومبادرة المنصة الوطنية لسلامة المرضى "صوتك" في مستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة لأول مرة في مستشفى حكومي.

ونفذت الخدمات الطبية 182 مشروعًا هندسيًا وتقنيًا، أبرزها استحداث مناطق للفحص التنفسي ووحدات للعناية الانتقالية الجديدة، ورفع الطاقات الاستيعابية، وإطلاق العيادات الافتراضية، وإيصال الأدوية وغيرها، وذلك خلال مواكبتها للجهود المبذولة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إطلاق مشروع الهوية الجديدة والموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيق الإلكتروني وأتمتة الملفات الطبية في مستشفى قوى الأمن بالرياض.

كما عملت على بناء منظومة متكاملة لخدمات الشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، من خلال توقيعها اتفاقية إطارية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو"، فيما سجل مستشفى قوى الأمن في الرياض إنجازًا طبيًا عالميًا، باكتشاف جين وراثي يتسبب في وجود تشوهات خَلقية في الأطفال حديثي الولادة، وتسجيله باسم "متلازمة زين".

وتبذل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفياتها ومراكزها الصحية، جهوداً كبيرة، من خلال استثمار الطاقات البشرية المميزة فيها لخدمة المستفيدين، وتنفيذ خطط إستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد تضمن تحقيق الأهداف الصحية السامية في رؤية المملكة.

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