مكة.. مواطنو "الخرقة" و"البيضاء" ينفون شعورهم بأي هزة أرضية

بعدما تداولت حسابات بمنصات التواصل الخبر.. وبيان منتظر لـ"هيئة المساحة"

نفى مواطنون من قريتي الخرقة والبيضاء بمكة المكرمة، شعورهم، صباح اليوم الخميس، بهزة أرضية، كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت حسابات تحدثت عن هزة أرضية شعر بها مواطنو قرية الخرقة والبيضاء جنوبي مكة المكرمة صباح اليوم، في المقابل تواصلت "سبق" مع عدد من السكان الذين أكدوا أنهم لم يشعروا بأي هزة رضية حتى الآن.

ومن المقرر أن تصدر هيئة المساحة الجيولوجية بياناً حول تلك الأنباء المتداولة؛ للتأكد من مدى صحتها.