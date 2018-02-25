"مجلس الغرفة السعودية" يبحث تدوير المناصب القيادية بغرفة تبوك

بعدما مرّت بعدد من المشاكل استدعت تدخل "التجارة"

علمت "سبق" أن لجنة من مجلس الغرف السعودية اجتمعت مؤخراً، مع أعضاء بالغرفة التجارية بتبوك، بشأن تدوير بعض المناصب القيادية في مجلس الإدارة.

ومن المنتظر أن يصدر قرار خلال الأسابيع القادمة يحدد فيه الأسماء التي ستتولى هذه المراكز؛ منها الرئيس ونوابه وممثل الغرفة في مجلس الغرف السعودية .

يُذكر أن الغرفة التجارية بمنطقة تبوك مرت خلال الفترة الماضية بمشاكل عدة استدعى ذلك تدخل وزارة التجارة لحلها، وتعتبر غرفة تبوك هي المركز الرئيسي لفروعها في محافظات حقل وضباء والوجه وأملج وتيماء.