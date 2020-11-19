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محتطِب جديد في قبضة "أمن الطرق".. التمويه لن يجدي نفعاً

تم ضبطه في طريق الساحل الغربي التابع لمنطقة المدينة المنورة

كشف الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على "تويتر" اليوم أنه تم ضبط قائد شاحنة محملة بالحطب من قبل رجال أمن الطرق في طريق الساحل الغربي التابع لمنطقة المدينة المنورة على الرغم من تغطيته للحمولة بهدف التمويه.

وأكدت قوات أمن الطرق أنه تم تسليم السائق والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن قوات أمن الطرق ضبطت الأيام الماضية عدة وقائع متشابهة كان آخرها أمس؛ حيث تمكن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض من القبض على شخص قام بالاحتطاب ومخالفة الأنظمة المتعلقة بذلك، وجرى تسليمه وما بحوزته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

القوات الخاصة لأمن الطرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محتطِب جديد في قبضة "أمن الطرق".. التمويه لن يجدي نفعاً
سبق

كشف الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على "تويتر" اليوم أنه تم ضبط قائد شاحنة محملة بالحطب من قبل رجال أمن الطرق في طريق الساحل الغربي التابع لمنطقة المدينة المنورة على الرغم من تغطيته للحمولة بهدف التمويه.

وأكدت قوات أمن الطرق أنه تم تسليم السائق والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن قوات أمن الطرق ضبطت الأيام الماضية عدة وقائع متشابهة كان آخرها أمس؛ حيث تمكن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض من القبض على شخص قام بالاحتطاب ومخالفة الأنظمة المتعلقة بذلك، وجرى تسليمه وما بحوزته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
11:41 AM

محتطِب جديد في قبضة "أمن الطرق".. التمويه لن يجدي نفعاً

تم ضبطه في طريق الساحل الغربي التابع لمنطقة المدينة المنورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على "تويتر" اليوم أنه تم ضبط قائد شاحنة محملة بالحطب من قبل رجال أمن الطرق في طريق الساحل الغربي التابع لمنطقة المدينة المنورة على الرغم من تغطيته للحمولة بهدف التمويه.

وأكدت قوات أمن الطرق أنه تم تسليم السائق والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن قوات أمن الطرق ضبطت الأيام الماضية عدة وقائع متشابهة كان آخرها أمس؛ حيث تمكن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض من القبض على شخص قام بالاحتطاب ومخالفة الأنظمة المتعلقة بذلك، وجرى تسليمه وما بحوزته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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