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لماذا تأخرت؟ معارض إيراني يطالب "خامنئي" بالتنحي لهذا السبب

بيانٌ طرَح فيه تساؤلًا عن "موعد المعرفة" وأعقبه بآخر عن "الإبلاغ"

دعا مهدي كروبي، أحد زعماء الحركة الخضراء المعارضة في إيران، المرشدَ علي خامنئي إلى التنحي بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تساءل "كروبي" في بيان على موقع "سحام نيوز" على الإنترنت، عن موعد معرفة "خامنئي" بإسقاط الطائرة بعد إقلاعها من طهران يوم الأربعاء، وسبب التأخير في إبلاغ الناس بالأسباب الفعلية للتحطم.

معارض إيراني يطالب خامنئي بالتنحي إسقاط الطائرة الأوكرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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لماذا تأخرت؟ معارض إيراني يطالب "خامنئي" بالتنحي لهذا السبب
سبق

دعا مهدي كروبي، أحد زعماء الحركة الخضراء المعارضة في إيران، المرشدَ علي خامنئي إلى التنحي بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تساءل "كروبي" في بيان على موقع "سحام نيوز" على الإنترنت، عن موعد معرفة "خامنئي" بإسقاط الطائرة بعد إقلاعها من طهران يوم الأربعاء، وسبب التأخير في إبلاغ الناس بالأسباب الفعلية للتحطم.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
01:52 PM

لماذا تأخرت؟ معارض إيراني يطالب "خامنئي" بالتنحي لهذا السبب

بيانٌ طرَح فيه تساؤلًا عن "موعد المعرفة" وأعقبه بآخر عن "الإبلاغ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,732

دعا مهدي كروبي، أحد زعماء الحركة الخضراء المعارضة في إيران، المرشدَ علي خامنئي إلى التنحي بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تساءل "كروبي" في بيان على موقع "سحام نيوز" على الإنترنت، عن موعد معرفة "خامنئي" بإسقاط الطائرة بعد إقلاعها من طهران يوم الأربعاء، وسبب التأخير في إبلاغ الناس بالأسباب الفعلية للتحطم.

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