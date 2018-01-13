ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تساءل "كروبي" في بيان على موقع "سحام نيوز" على الإنترنت، عن موعد معرفة "خامنئي" بإسقاط الطائرة بعد إقلاعها من طهران يوم الأربعاء، وسبب التأخير في إبلاغ الناس بالأسباب الفعلية للتحطم.

دعا مهدي كروبي، أحد زعماء الحركة الخضراء المعارضة في إيران، المرشدَ علي خامنئي إلى التنحي بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية.

لماذا تأخرت؟ معارض إيراني يطالب "خامنئي" بالتنحي لهذا السبب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-12 دعا مهدي كروبي، أحد زعماء الحركة الخضراء المعارضة في إيران، المرشدَ علي خامنئي إلى التنحي بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية. ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تساءل "كروبي" في بيان على موقع "سحام نيوز" على الإنترنت، عن موعد معرفة "خامنئي" بإسقاط الطائرة بعد إقلاعها من طهران يوم الأربعاء، وسبب التأخير في إبلاغ الناس بالأسباب الفعلية للتحطم.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441 01:52 PM

لماذا تأخرت؟ معارض إيراني يطالب "خامنئي" بالتنحي لهذا السبب بيانٌ طرَح فيه تساؤلًا عن "موعد المعرفة" وأعقبه بآخر عن "الإبلاغ"





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دعا مهدي كروبي، أحد زعماء الحركة الخضراء المعارضة في إيران، المرشدَ علي خامنئي إلى التنحي بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تساءل "كروبي" في بيان على موقع "سحام نيوز" على الإنترنت، عن موعد معرفة "خامنئي" بإسقاط الطائرة بعد إقلاعها من طهران يوم الأربعاء، وسبب التأخير في إبلاغ الناس بالأسباب الفعلية للتحطم.