تسجيل 2056 حالة شفاء من فيروس كورونا والإجمالي يقترب من النشطة
بلغ الإجمالي 25722
سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يتجاوز 25 ألف حالة في المملكة بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل قرابة أسبوعين وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية حتى بلغ الإجمالي 25722 ليقترب من رقم الحالات النشطة.
تسجيل 2056 حالة شفاء من فيروس كورونا والإجمالي يقترب من النشطة
محمد المواسيسبق2020-05-17
سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يتجاوز 25 ألف حالة في المملكة بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل قرابة أسبوعين وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية حتى بلغ الإجمالي 25722 ليقترب من رقم الحالات النشطة.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
04:30 PM
اخر تعديل
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:51 PM
تسجيل 2056 حالة شفاء من فيروس كورونا والإجمالي يقترب من النشطة
سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يتجاوز 25 ألف حالة في المملكة بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل قرابة أسبوعين وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية حتى بلغ الإجمالي 25722 ليقترب من رقم الحالات النشطة.