النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

تسجيل 2056 حالة شفاء من فيروس كورونا والإجمالي يقترب من النشطة

بلغ الإجمالي 25722

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يتجاوز 25 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل قرابة أسبوعين وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية حتى بلغ الإجمالي 25722 ليقترب من رقم الحالات النشطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تسجيل 2056 حالة شفاء من فيروس كورونا والإجمالي يقترب من النشطة
سبق

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يتجاوز 25 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل قرابة أسبوعين وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية حتى بلغ الإجمالي 25722 ليقترب من رقم الحالات النشطة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
04:30 PM
اخر تعديل
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:51 PM

تسجيل 2056 حالة شفاء من فيروس كورونا والإجمالي يقترب من النشطة

بلغ الإجمالي 25722

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
10,037

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يتجاوز 25 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل قرابة أسبوعين وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية حتى بلغ الإجمالي 25722 ليقترب من رقم الحالات النشطة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,301
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,387
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,529
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,386

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة