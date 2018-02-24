مدير مدرسة في الخفجي ينقذ طالباً اختنق بقطعة حلوى في طابور الصباح

طبق إجراءات الإسعافات الأولية التي تعلمها مسبقاً

قادت مهارة ونباهة مدير مدرسة بمحافظة الخفجي، إلى إنقاذ طالب علقت قطعة حلوى في مجرى التنفس، الخميس الماضي.

وفي التفاصيل قال مدير مدرسة المهاجرون الابتدائية وعبدالرحمن بن عوف المتوسطة بالخفجي عافت الشمري لـ"سبق" أثناء وجودي في الطابور الصباحي لاحظت شكوى أحد الطلاب من خلال توجهه لمعلمين كانا واقفين بالقرب منه.

وأضاف: توجهت على عجل إليهم وتبين لي أن الطالب البالغ من العمر ٧ سنوات كان يعاني من إختناق بسبب شيء عالق في حلقه سد مجرى التنفس وكان حينها ينازع الموت ويبحث عن طوق نجاة يعيده إلى الحياة.

وأردف: طبقت على الطالب إجراءات الإسعافات الأولية التي تعلمتها مسبقاً عن الغصة، وتمكنت بفضل إجادتها من إخراج ما كان عالقاً بحلقه وهي عبارة عن حلوى أخذها من أحد الطلاب أثناء الطابور الصباحي .

وشدد الشمري على ضرورة تدريب المعلمين والطلاب على برنامج الإسعافات الأولية في المدارس بالتنسيق مع الهلال الأحمر، حتى يكونوا هم المستجيب والمنقذ الأول في الحالات الطارئة.