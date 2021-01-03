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بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها

يجهل الكثير من المستهلكين في المنازل والأسواق التجارية دور الثلاجات في خفض أو توفير الطاقة، وتدخل غالبًا في دائرة النسيان؛ نظرًا لقلة أعطالها في ظل اشتغالها لسنوات طويلة؛ في حين تعد ضمن قائمة الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة.
وتزامنًا مع حملة "جهازك يفزع لك"، يوصي المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات؛ لأنها تحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
كما أوصى المركز بالكثير من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:
1- شراء الأجهزة التي تضم مستويات ذات النطاق الأخضر في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما كان المؤشر على الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).
5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.


6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.

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بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها
سبق

يجهل الكثير من المستهلكين في المنازل والأسواق التجارية دور الثلاجات في خفض أو توفير الطاقة، وتدخل غالبًا في دائرة النسيان؛ نظرًا لقلة أعطالها في ظل اشتغالها لسنوات طويلة؛ في حين تعد ضمن قائمة الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة.
وتزامنًا مع حملة "جهازك يفزع لك"، يوصي المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات؛ لأنها تحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
كما أوصى المركز بالكثير من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:
1- شراء الأجهزة التي تضم مستويات ذات النطاق الأخضر في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما كان المؤشر على الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).
5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.


6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
09:30 PM

بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يجهل الكثير من المستهلكين في المنازل والأسواق التجارية دور الثلاجات في خفض أو توفير الطاقة، وتدخل غالبًا في دائرة النسيان؛ نظرًا لقلة أعطالها في ظل اشتغالها لسنوات طويلة؛ في حين تعد ضمن قائمة الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة.
وتزامنًا مع حملة "جهازك يفزع لك"، يوصي المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات؛ لأنها تحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
كما أوصى المركز بالكثير من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:
1- شراء الأجهزة التي تضم مستويات ذات النطاق الأخضر في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما كان المؤشر على الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).
5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.


6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.

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