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الاتحاد يضرب شباك الشباب بخماسية.. "العميد" يعود

في ختام مباريات الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان

قسا فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الشباب، وهزمه بنتيجة 5-1 في الجولة العشرين من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأُقيم اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بحضور جماهيري تجاوز العشرين ألف متفرج.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 22 نقطة، وضعته في المركز الثاني عشر، وجاء الشباب ثامنًا بـ28 نقطة.

المباراة:

في الدقيقة الـ5 تصدى محمد سالم لتسديدة رومارينهو داخل خط الـ18 بعد عرضية سعود عبدالحميد.

ونجح الشباب في الدقيقة الـ10 في تسجيل الهدف الأول عن طريق ماخيتي ديوب الذي تلقى تمريرة عبارة عن كرة طولية؛ ليواجه جروهي حارس الاتحاد، ويسددها أرضية قوية في الشباك.

عادل الاتحاد النتيجة في الدقيقة الـ18 بعد كرة عرضية من منصور الحربي، استلمها رومارينهو بصدره، ومررها إلى بوني الذي لعبها على يسار فاروق بن مصطفى في الشباك.

مرت دقيقتان فقط ليعود الاتحاد، ويتقدم في المباراة بالهدف الثاني عن طريق ركلة ركنية، ضربها حمدان الشمراني برأسه في الشباك على يسار فاروق بن مطصفى.

الشوط الثاني مرت دقائقه هادئة حتى انفجر فريق الاتحاد منذ الدقيقة الـ72 بعد خطأ سدده ليوناردو خيل، وارتطمت الكرة في القائم، وعادت ليكملها حمدان الشمراني في الشباك هدفًا ثالثًا.

بعدها بدقيقتين تعرض الفريد ندياي لاعب خط وسط فريق الشباب للطرد بعد إعاقته رومارينهو.

وفي الدقيقة الـ77 أضاف رومارينهو الهدف الرابع بعد تمريرة من ليوناردو خيل، واجه بها المرمى، وسددها على يسار فاروق بن مطصفى.

وبعد ثلاث دقائق عاد الاتحاد من هجمة مرتدة؛ ليضيف الهدف الخامس بعد تمريرة عبدالعزيز البيشي إلى رومارينهو الذي لعب الكرة في الشباك.

الاتحاد الشباب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يضرب شباك الشباب بخماسية.. "العميد" يعود
سبق

قسا فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الشباب، وهزمه بنتيجة 5-1 في الجولة العشرين من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأُقيم اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بحضور جماهيري تجاوز العشرين ألف متفرج.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 22 نقطة، وضعته في المركز الثاني عشر، وجاء الشباب ثامنًا بـ28 نقطة.

المباراة:

في الدقيقة الـ5 تصدى محمد سالم لتسديدة رومارينهو داخل خط الـ18 بعد عرضية سعود عبدالحميد.

ونجح الشباب في الدقيقة الـ10 في تسجيل الهدف الأول عن طريق ماخيتي ديوب الذي تلقى تمريرة عبارة عن كرة طولية؛ ليواجه جروهي حارس الاتحاد، ويسددها أرضية قوية في الشباك.

عادل الاتحاد النتيجة في الدقيقة الـ18 بعد كرة عرضية من منصور الحربي، استلمها رومارينهو بصدره، ومررها إلى بوني الذي لعبها على يسار فاروق بن مصطفى في الشباك.

مرت دقيقتان فقط ليعود الاتحاد، ويتقدم في المباراة بالهدف الثاني عن طريق ركلة ركنية، ضربها حمدان الشمراني برأسه في الشباك على يسار فاروق بن مطصفى.

الشوط الثاني مرت دقائقه هادئة حتى انفجر فريق الاتحاد منذ الدقيقة الـ72 بعد خطأ سدده ليوناردو خيل، وارتطمت الكرة في القائم، وعادت ليكملها حمدان الشمراني في الشباك هدفًا ثالثًا.

بعدها بدقيقتين تعرض الفريد ندياي لاعب خط وسط فريق الشباب للطرد بعد إعاقته رومارينهو.

وفي الدقيقة الـ77 أضاف رومارينهو الهدف الرابع بعد تمريرة من ليوناردو خيل، واجه بها المرمى، وسددها على يسار فاروق بن مطصفى.

وبعد ثلاث دقائق عاد الاتحاد من هجمة مرتدة؛ ليضيف الهدف الخامس بعد تمريرة عبدالعزيز البيشي إلى رومارينهو الذي لعب الكرة في الشباك.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
10:50 PM

الاتحاد يضرب شباك الشباب بخماسية.. "العميد" يعود

في ختام مباريات الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
17
6,328

قسا فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الشباب، وهزمه بنتيجة 5-1 في الجولة العشرين من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأُقيم اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بحضور جماهيري تجاوز العشرين ألف متفرج.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 22 نقطة، وضعته في المركز الثاني عشر، وجاء الشباب ثامنًا بـ28 نقطة.

المباراة:

في الدقيقة الـ5 تصدى محمد سالم لتسديدة رومارينهو داخل خط الـ18 بعد عرضية سعود عبدالحميد.

ونجح الشباب في الدقيقة الـ10 في تسجيل الهدف الأول عن طريق ماخيتي ديوب الذي تلقى تمريرة عبارة عن كرة طولية؛ ليواجه جروهي حارس الاتحاد، ويسددها أرضية قوية في الشباك.

عادل الاتحاد النتيجة في الدقيقة الـ18 بعد كرة عرضية من منصور الحربي، استلمها رومارينهو بصدره، ومررها إلى بوني الذي لعبها على يسار فاروق بن مصطفى في الشباك.

مرت دقيقتان فقط ليعود الاتحاد، ويتقدم في المباراة بالهدف الثاني عن طريق ركلة ركنية، ضربها حمدان الشمراني برأسه في الشباك على يسار فاروق بن مطصفى.

الشوط الثاني مرت دقائقه هادئة حتى انفجر فريق الاتحاد منذ الدقيقة الـ72 بعد خطأ سدده ليوناردو خيل، وارتطمت الكرة في القائم، وعادت ليكملها حمدان الشمراني في الشباك هدفًا ثالثًا.

بعدها بدقيقتين تعرض الفريد ندياي لاعب خط وسط فريق الشباب للطرد بعد إعاقته رومارينهو.

وفي الدقيقة الـ77 أضاف رومارينهو الهدف الرابع بعد تمريرة من ليوناردو خيل، واجه بها المرمى، وسددها على يسار فاروق بن مطصفى.

وبعد ثلاث دقائق عاد الاتحاد من هجمة مرتدة؛ ليضيف الهدف الخامس بعد تمريرة عبدالعزيز البيشي إلى رومارينهو الذي لعب الكرة في الشباك.

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