مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

أدوا طقوسًا تلمودية تحت حراسة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الخميس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته الشرقية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر محلية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 14 مستوطنًا يهوديًّا، نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه، قبل مغادرته من باب السلسلة.