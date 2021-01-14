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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

أدوا طقوسًا تلمودية تحت حراسة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الخميس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته الشرقية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر محلية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 14 مستوطنًا يهوديًّا، نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه، قبل مغادرته من باب السلسلة.

المسجد الأقصى

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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
سبق

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الخميس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته الشرقية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر محلية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 14 مستوطنًا يهوديًّا، نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه، قبل مغادرته من باب السلسلة.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
01:54 PM

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

أدوا طقوسًا تلمودية تحت حراسة الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الخميس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته الشرقية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر محلية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 14 مستوطنًا يهوديًّا، نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه، قبل مغادرته من باب السلسلة.

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