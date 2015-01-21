النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمركز تجاري في مكة المكرمة لعرضه مواد غذائية فاسدة

واشنطن تطالب موسكو بتدمير صواريخ حاملة لرؤوس نووية

اتهمتها بزعزعة الأمن العالمي

طالبت الولايات المتحدة روسيا اليوم (الاثنين)، بتدمير نظام جديد لصواريخ كروز، متهمة إياها بزعزعة الأمن العالمي.

وذكر المبعوث الأمريكي الخاص بنزع الأسلحة النووية روبرت وود، أن "النظام قادر على حمل رؤوس أسلحة تقليدية وكذلك نووية ويمثل تهديدًا قويًا ومباشرًا لأوروبا وآسيا، إذ يتراوح مداه بين 500 و1500 كيلومتر".

وأضاف "وود" أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة بجنيف وتشارك فيه 65 دولة، أن "الولايات المتحدة تجد للأسف وبشكل متزايد أنه لا يمكن الوثوق بروسيا فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالحد من التسلح، كما أن تصرفاتها القهرية والمؤذية في أنحاء العالم تزيد من التوترات".

وأوضح أن "روسيا اختبرت إطلاق الصاروخ غير المشروع المعروف بالصاروخ إس.إس.سي-8/ 9إم729 واتخذت خطوات ملموسة للعودة للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى".

وقال المبعوث الأميركي: "لا بد أن تدمر روسيا وبشكل يمكن التحقق منه جميع صواريخ إس.إس.سي-8 وقاذفاتها والمعدات المرتبطة بها كي تعود للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى".

وأكد "وود" خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للانسحاب في أوائل فبراير (شباط) من المعاهدة النووية المبرمة عام 1987.

في المقابل، ردت روسيا قائلة: "إنه من غير المقبول أن تطالبها الولايات المتحدة بتدمير صواريخ كروز 9إم729 الموجهة".

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت الأسبوع الماضي عرضًا من روسيا بإنقاذ معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تبقي الصواريخ النووية خارج أوروبا، قائلة إنه لا يمكن التحقق من الالتزام بها بصورة جيدة، وهو ما يمهد الساحة لانسحابها من المعاهدة الشهر القادم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن تطالب موسكو بتدمير صواريخ حاملة لرؤوس نووية
سبق

طالبت الولايات المتحدة روسيا اليوم (الاثنين)، بتدمير نظام جديد لصواريخ كروز، متهمة إياها بزعزعة الأمن العالمي.

وذكر المبعوث الأمريكي الخاص بنزع الأسلحة النووية روبرت وود، أن "النظام قادر على حمل رؤوس أسلحة تقليدية وكذلك نووية ويمثل تهديدًا قويًا ومباشرًا لأوروبا وآسيا، إذ يتراوح مداه بين 500 و1500 كيلومتر".

وأضاف "وود" أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة بجنيف وتشارك فيه 65 دولة، أن "الولايات المتحدة تجد للأسف وبشكل متزايد أنه لا يمكن الوثوق بروسيا فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالحد من التسلح، كما أن تصرفاتها القهرية والمؤذية في أنحاء العالم تزيد من التوترات".

وأوضح أن "روسيا اختبرت إطلاق الصاروخ غير المشروع المعروف بالصاروخ إس.إس.سي-8/ 9إم729 واتخذت خطوات ملموسة للعودة للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى".

وقال المبعوث الأميركي: "لا بد أن تدمر روسيا وبشكل يمكن التحقق منه جميع صواريخ إس.إس.سي-8 وقاذفاتها والمعدات المرتبطة بها كي تعود للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى".

وأكد "وود" خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للانسحاب في أوائل فبراير (شباط) من المعاهدة النووية المبرمة عام 1987.

في المقابل، ردت روسيا قائلة: "إنه من غير المقبول أن تطالبها الولايات المتحدة بتدمير صواريخ كروز 9إم729 الموجهة".

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت الأسبوع الماضي عرضًا من روسيا بإنقاذ معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تبقي الصواريخ النووية خارج أوروبا، قائلة إنه لا يمكن التحقق من الالتزام بها بصورة جيدة، وهو ما يمهد الساحة لانسحابها من المعاهدة الشهر القادم.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
05:17 PM

واشنطن تطالب موسكو بتدمير صواريخ حاملة لرؤوس نووية

اتهمتها بزعزعة الأمن العالمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
276

طالبت الولايات المتحدة روسيا اليوم (الاثنين)، بتدمير نظام جديد لصواريخ كروز، متهمة إياها بزعزعة الأمن العالمي.

وذكر المبعوث الأمريكي الخاص بنزع الأسلحة النووية روبرت وود، أن "النظام قادر على حمل رؤوس أسلحة تقليدية وكذلك نووية ويمثل تهديدًا قويًا ومباشرًا لأوروبا وآسيا، إذ يتراوح مداه بين 500 و1500 كيلومتر".

وأضاف "وود" أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة بجنيف وتشارك فيه 65 دولة، أن "الولايات المتحدة تجد للأسف وبشكل متزايد أنه لا يمكن الوثوق بروسيا فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالحد من التسلح، كما أن تصرفاتها القهرية والمؤذية في أنحاء العالم تزيد من التوترات".

وأوضح أن "روسيا اختبرت إطلاق الصاروخ غير المشروع المعروف بالصاروخ إس.إس.سي-8/ 9إم729 واتخذت خطوات ملموسة للعودة للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى".

وقال المبعوث الأميركي: "لا بد أن تدمر روسيا وبشكل يمكن التحقق منه جميع صواريخ إس.إس.سي-8 وقاذفاتها والمعدات المرتبطة بها كي تعود للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى".

وأكد "وود" خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للانسحاب في أوائل فبراير (شباط) من المعاهدة النووية المبرمة عام 1987.

في المقابل، ردت روسيا قائلة: "إنه من غير المقبول أن تطالبها الولايات المتحدة بتدمير صواريخ كروز 9إم729 الموجهة".

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت الأسبوع الماضي عرضًا من روسيا بإنقاذ معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تبقي الصواريخ النووية خارج أوروبا، قائلة إنه لا يمكن التحقق من الالتزام بها بصورة جيدة، وهو ما يمهد الساحة لانسحابها من المعاهدة الشهر القادم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,472
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,522
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,412

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة