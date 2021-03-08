"العيافي" و"البركاتي" يتقلدان رتبتيهما الجديدتين

قلّد مدير مرور محافظة الليث، العقيد نواف بن مسفر النفيعي، رقيب أول عبدالله بن مهدي العيافي، والرقيب حسن محمد البركاتي، رتبتيهما الجديدتين.
جاء ذلك بعد صدور الأمر بترقيتهما.
قلّد مدير مرور محافظة الليث، العقيد نواف بن مسفر النفيعي، رقيب أول عبدالله بن مهدي العيافي، والرقيب حسن محمد البركاتي، رتبتيهما الجديدتين.
جاء ذلك بعد صدور الأمر بترقيتهما.
قلّد مدير مرور محافظة الليث، العقيد نواف بن مسفر النفيعي، رقيب أول عبدالله بن مهدي العيافي، والرقيب حسن محمد البركاتي، رتبتيهما الجديدتين.
جاء ذلك بعد صدور الأمر بترقيتهما.
قلّد مدير مرور محافظة الليث، العقيد نواف بن مسفر النفيعي، رقيب أول عبدالله بن مهدي العيافي، والرقيب حسن محمد البركاتي، رتبتيهما الجديدتين.
جاء ذلك بعد صدور الأمر بترقيتهما.