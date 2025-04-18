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عبر فرق للمسح الميداني مع توسيع دائرة الاستقصاء للمخالطين بهدف الاستكشاف المبكر للفيروس

تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة

"صحة مكة" تكشف تفاصيل عمليات التقصي عن عدد من حالات كورونا

أشارت إلى أنها تجري عمليات مسح في الأحياء

تواصل فرق الصحة العامة التابعة لصحة مكة المكرمة، أعمال التقصي الميداني النشط لفايروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في أحياء مكة المكرمة، حيث تضمنت عمليات المسح منذ انطلاقها عدداً من الأحياء العشوائية.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذا الإجراء الذي تقوم به وزارة الصحة متمثلة في مديريات المناطق لتقصي الوباء في جميع أحياء مدن المملكة، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأبان أن الفرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بأحياء مكة وعدد من الأحياء العشوائية، كما تضمن المسح عدداً من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.

وأوضح أنه نتج عن المسح ارتفاع أعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، والتي في معظمها بالمراحل الأولى للإصابة، وليس لديها أعراض واضحة والبعض لديه أعراض بسيطة لا تستلزم الذهاب للمستشفيات، كما أن البعض قد لا تظهر عليه أعراض أبداً ولا يحتاج لأي تدخل طبي.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة صحة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة مكة" تكشف تفاصيل عمليات التقصي عن عدد من حالات كورونا
سبق

تواصل فرق الصحة العامة التابعة لصحة مكة المكرمة، أعمال التقصي الميداني النشط لفايروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في أحياء مكة المكرمة، حيث تضمنت عمليات المسح منذ انطلاقها عدداً من الأحياء العشوائية.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذا الإجراء الذي تقوم به وزارة الصحة متمثلة في مديريات المناطق لتقصي الوباء في جميع أحياء مدن المملكة، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأبان أن الفرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بأحياء مكة وعدد من الأحياء العشوائية، كما تضمن المسح عدداً من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.

وأوضح أنه نتج عن المسح ارتفاع أعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، والتي في معظمها بالمراحل الأولى للإصابة، وليس لديها أعراض واضحة والبعض لديه أعراض بسيطة لا تستلزم الذهاب للمستشفيات، كما أن البعض قد لا تظهر عليه أعراض أبداً ولا يحتاج لأي تدخل طبي.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
12:15 AM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:36 AM

"صحة مكة" تكشف تفاصيل عمليات التقصي عن عدد من حالات كورونا

أشارت إلى أنها تجري عمليات مسح في الأحياء

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
9,213

تواصل فرق الصحة العامة التابعة لصحة مكة المكرمة، أعمال التقصي الميداني النشط لفايروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في أحياء مكة المكرمة، حيث تضمنت عمليات المسح منذ انطلاقها عدداً من الأحياء العشوائية.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذا الإجراء الذي تقوم به وزارة الصحة متمثلة في مديريات المناطق لتقصي الوباء في جميع أحياء مدن المملكة، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأبان أن الفرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بأحياء مكة وعدد من الأحياء العشوائية، كما تضمن المسح عدداً من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.

وأوضح أنه نتج عن المسح ارتفاع أعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، والتي في معظمها بالمراحل الأولى للإصابة، وليس لديها أعراض واضحة والبعض لديه أعراض بسيطة لا تستلزم الذهاب للمستشفيات، كما أن البعض قد لا تظهر عليه أعراض أبداً ولا يحتاج لأي تدخل طبي.

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