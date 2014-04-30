أكد السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أن السعودية تتطلع إلى تقوية الشراكة السعودية - الأمريكية. وقال الأمير خالد على حسابه في تويتر: "يسرني الترحيب بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في السعودية في أول زيارة رسمية له بعد توليه منصب وزير الخارجية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة". وتابع: "وتتطلع قيادة السعودية إلى بحث تقوية الشراكة السعودية - الأمريكية، وإلى عدد من اللقاءات المثمرة حول القضايا الملحة في المنطقة". وأشار السفير السعودي إلى أن زيارة "بومبيو" للرياض في أول زيارة رسمية له بعد توليه منصبه تأتي امتدادًا لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال: تمثل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الرياض في أول زيارة رسمية له بعد توليه منصب وزير الخارجية امتدادًا لجهود سمو سيدي ولي العهد لتعزيز وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين.

"خالد بن سلمان" تعليقًا على زيارة "بومبيو": تقوية الشراكة السعودية - الأمريكية خالد علي سبق 2018-04-28 أكد السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أن السعودية تتطلع إلى تقوية الشراكة السعودية - الأمريكية.



وقال الأمير خالد على حسابه في تويتر: "يسرني الترحيب بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في السعودية في أول زيارة رسمية له بعد توليه منصب وزير الخارجية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة".



وتابع: "وتتطلع قيادة السعودية إلى بحث تقوية الشراكة السعودية - الأمريكية، وإلى عدد من اللقاءات المثمرة حول القضايا الملحة في المنطقة".



وأشار السفير السعودي إلى أن زيارة "بومبيو" للرياض في أول زيارة رسمية له بعد توليه منصبه تأتي امتدادًا لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وقال: تمثل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الرياض في أول زيارة رسمية له بعد توليه منصب وزير الخارجية امتدادًا لجهود سمو سيدي ولي العهد لتعزيز وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439 10:50 PM

"خالد بن سلمان" تعليقًا على زيارة "بومبيو": تقوية الشراكة السعودية - الأمريكية مرحِّبًا بأول زيارة رسمية له للمملكة بعد توليه منصب وزير الخارجية





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أكد السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أن السعودية تتطلع إلى تقوية الشراكة السعودية - الأمريكية.



وقال الأمير خالد على حسابه في تويتر: "يسرني الترحيب بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في السعودية في أول زيارة رسمية له بعد توليه منصب وزير الخارجية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة".



وتابع: "وتتطلع قيادة السعودية إلى بحث تقوية الشراكة السعودية - الأمريكية، وإلى عدد من اللقاءات المثمرة حول القضايا الملحة في المنطقة".



وأشار السفير السعودي إلى أن زيارة "بومبيو" للرياض في أول زيارة رسمية له بعد توليه منصبه تأتي امتدادًا لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وقال: تمثل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الرياض في أول زيارة رسمية له بعد توليه منصب وزير الخارجية امتدادًا لجهود سمو سيدي ولي العهد لتعزيز وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين.