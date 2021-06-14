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تكلفة الـ "كم زيادة" والوقود والتنقل.. هذه أبرز محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات

هيئة النقل: التطبيق الإلزامي سيكون وفق أربع مراحل تبدأ أولاها في 25 يوليو المقبل

ذكرت الهيئة العامة للنقل، أن العقد الموحّد لتأجير السيارات يتضمن بيانات تفصيلية مهمة للمساهمة في ضمان حفظ الحقوق لجميع الأطراف.

وقالت الهيئة، عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم، إن أبرز هذه البيانات: رقم العقد وتاريخه ومكان إبرامه، بيانات المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، بيانات السيارة وبيانات المستأجر وكذلك بيانات المفوضين بالقيادة، بيانات وثيقة التأمين، بيانات الكيلومترات للسيارة وعدد المسموح بها، تعرفة التأجير اليومي أو الساعة وتكلفة الكيلومترات الزائدة، طريقة الدفع ومقدار الدفعة المالية الأولى، إن وجدت، وصف حالة السيارة الداخلية والخارجية وقت التأجير، نوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة مع توضيح سياسة إعادة الوقود، المنطقة الجغرافية المسموح بها للسيارة للتنقل، الشروط والالتزامات المترتبة على المنشأة المرخص لها، الشروط والالتزامات المترتبة على المستأجر، توقيع المؤجر والمستأجر.

وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة "تأجير" وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، الذي سيتم إصداره عبر بوابة "تأجير" الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولاها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021.

وذكرت الهيئة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتداداً لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال "بوابة تأجير".

ويوضّح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج كثيراً من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكلفة الـ "كم زيادة" والوقود والتنقل.. هذه أبرز محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات
سبق

ذكرت الهيئة العامة للنقل، أن العقد الموحّد لتأجير السيارات يتضمن بيانات تفصيلية مهمة للمساهمة في ضمان حفظ الحقوق لجميع الأطراف.

وقالت الهيئة، عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم، إن أبرز هذه البيانات: رقم العقد وتاريخه ومكان إبرامه، بيانات المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، بيانات السيارة وبيانات المستأجر وكذلك بيانات المفوضين بالقيادة، بيانات وثيقة التأمين، بيانات الكيلومترات للسيارة وعدد المسموح بها، تعرفة التأجير اليومي أو الساعة وتكلفة الكيلومترات الزائدة، طريقة الدفع ومقدار الدفعة المالية الأولى، إن وجدت، وصف حالة السيارة الداخلية والخارجية وقت التأجير، نوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة مع توضيح سياسة إعادة الوقود، المنطقة الجغرافية المسموح بها للسيارة للتنقل، الشروط والالتزامات المترتبة على المنشأة المرخص لها، الشروط والالتزامات المترتبة على المستأجر، توقيع المؤجر والمستأجر.

وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة "تأجير" وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، الذي سيتم إصداره عبر بوابة "تأجير" الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولاها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021.

وذكرت الهيئة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتداداً لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال "بوابة تأجير".

ويوضّح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج كثيراً من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
12:32 PM

تكلفة الـ "كم زيادة" والوقود والتنقل.. هذه أبرز محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات

هيئة النقل: التطبيق الإلزامي سيكون وفق أربع مراحل تبدأ أولاها في 25 يوليو المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الهيئة العامة للنقل، أن العقد الموحّد لتأجير السيارات يتضمن بيانات تفصيلية مهمة للمساهمة في ضمان حفظ الحقوق لجميع الأطراف.

وقالت الهيئة، عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم، إن أبرز هذه البيانات: رقم العقد وتاريخه ومكان إبرامه، بيانات المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، بيانات السيارة وبيانات المستأجر وكذلك بيانات المفوضين بالقيادة، بيانات وثيقة التأمين، بيانات الكيلومترات للسيارة وعدد المسموح بها، تعرفة التأجير اليومي أو الساعة وتكلفة الكيلومترات الزائدة، طريقة الدفع ومقدار الدفعة المالية الأولى، إن وجدت، وصف حالة السيارة الداخلية والخارجية وقت التأجير، نوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة مع توضيح سياسة إعادة الوقود، المنطقة الجغرافية المسموح بها للسيارة للتنقل، الشروط والالتزامات المترتبة على المنشأة المرخص لها، الشروط والالتزامات المترتبة على المستأجر، توقيع المؤجر والمستأجر.

وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة "تأجير" وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، الذي سيتم إصداره عبر بوابة "تأجير" الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولاها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021.

وذكرت الهيئة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتداداً لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال "بوابة تأجير".

ويوضّح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج كثيراً من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة.

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