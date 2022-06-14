ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 84720

"الصحة" أعلنت عن 2172 حالة شفاء جديدة اليوم

ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 84 ألف حالة في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4233 حالة إصابة جديدة.