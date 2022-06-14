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"الصحة" تعلن تسجيل 4233 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 127541

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 84720

"الصحة" أعلنت عن 2172 حالة شفاء جديدة اليوم

ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 84 ألف حالة في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4233 حالة إصابة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 84720
سبق

ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 84 ألف حالة في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4233 حالة إصابة جديدة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
03:46 PM

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 84720

"الصحة" أعلنت عن 2172 حالة شفاء جديدة اليوم

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
1,967

ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 84 ألف حالة في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4233 حالة إصابة جديدة.

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