"العنقري" يحتفل بحصول "حسين" على الدكتوراه

احتفل عبدالرحمن العنقري بحصول ابنه المحامي "حسين" على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، بحضور عدد من الأمراء ورجال الأعمال، ونائب القنصل بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، بالإضافة للأهل والأصدقاء.

يشار إلى أن الرسالة جاءت تحت عنوان "دعاوى العقارات"، وأشرف عليها الشيخ الدكتور: صالح اللحيدان، وناقشها الشيخ الدكتور: يوسف الشبيلي، والشيخ الدكتور فهد الحمود.