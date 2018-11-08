"الحربي" متوقعاً "خريطة السعودية الجوية في أسبوع": هطولات وأخاديد والحراك مداري

أهاب بالجميع اتباع إرشادات "المدني" بالابتعاد عن الأودية والسيول ومتابعة نشرات "الأرصاد"

توقع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي، حالةً من عدم الاستقرار الجوي، ومزيداً من الأمطار على أرجاء واسعة من المملكة العربية السعودية؛ ابتداءً من اليوم الخميس وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

وتفصيلاً، قال "الحربي" لـ"سبق": "نتائج بيانات النماذج العددية العالمية وعلى رأسها النموذج الأمريكي "gfs" والنموذج الأوروبي "Ecmwf"؛ تعطي -بأمر الله- نتائج جيدة ومزيداً من حالات عدم الاستقرار الجوي، ومزيداً من الخيرات والأمطار على أرجاء واسعة من الوطن الغالي؛ ابتداءً من هذا اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر وحتى نهاية الأسبوع المقبل؛ وذلك ناتج عن تقدم أخاديد علوية باردة، يقابلها في السطح حراك مداري رطب قادم من بحر العرب والقرن الإفريقي عبر تيارات جنوبية وجنوبية غربية مشبعة ببخار الماء؛ بسبب تعمق ونشاط منخفض البحر الأحمر، ينشأ من ذلك -بأمر الله- سحب منخفضة وخلايا مزنية رعدية ممطرة وغزيرة.

وأضاف: "تشمل الحالة المطرية منطقة الرياض، والقصيم، والشمالية، والشمالية الشرقية، والشرقية، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة وسواحلها، كما تشمل مناطق الباحة، وعسير، وجازان، وأقصى الركن الشمالي الغربي من المملكة؛ نواحي حقل وضبا".

وأشار "الحربي" إلى أنه حسب بيانات هذه النماذج؛ فإن شدة الحالة الجوية تشمل المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية لمنطقة الرياض، وعموم الشرقية والشمالية الشرقية نواحي الحفر والنعيرية والخفجي، وتمتد شدتها حتى الأراضي الحدودية مع العراق، ولا يُستبعد أن تتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة بهذه الغزارة خاصة ما بين الليث وجدة.

وأهاب بالجميع اتباع إرشادات الدفاع المدني حول الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والمواقع المنخفضة التي تتكون على إثرها برك مائية عميقة، ومتابعة النشرات الأرصادية والتنبيهات حول المستجدات أولاً بأول.