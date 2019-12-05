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يعاني انفصامًا وأخرجه المستشفى.. "المقاطي" خرج ولم يعد منذ 4 أيام بمكة

والده مناشدًا البحث عنه: أخبرنا مواطنون بتسليم الجهات الأمنية له في "الزاهر"

ناشد ذوو المواطن سعود مجهز المقاطي البالغ من العمر 40 عامًا، المساعدة في البحث عنه، بعدما فُقد في تاريخ 4/ 4/ 1441هـ؛ حيث يعاني من انفصام في الشخصية ويلبس ثوبًا بدون شماغ، وقد خرج من المنزل في حي مخطط 9 بالشرائع بمكة المكرمة، وما زال مفقودًا منذ ذلك الوقت، ولا تعلم أسرته شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.

وقال والد المفقود "سعود": إن مواطنين أخبروه يوم الثلاثاء الماضي أن الجهات الأمنية عثرت عليه وتم إركابه الدورية؛ مضيفًا أنه عند السؤال عنه في الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، أخبروه أنه مكث بالمستشفى 24 ساعة، وتم تقديم العلاج اللازم له، وتم إخراجه من المستشفى دون إبلاغنا بتواجده في عيادتهم.

وأوضح: "الآن لا نعلم أي طريق سلك"؛ مشيرًا إلى أن ما سلكه المستشفى من إجراء يعتبر إهمالًا وتصرفًا غير مسؤول؛ فكان بالإمكان منعه من الخروج بسبب ما يعانيه من اعتلال نفسي وتسليمه إلى ذويه".

وأفاد والده بأنه أبلغ الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه؛ مناشدًا مَن لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه، التواصل على الرقم الآتي: (0505531907).

خرج ولم يعد مناشدة بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يعاني انفصامًا وأخرجه المستشفى.. "المقاطي" خرج ولم يعد منذ 4 أيام بمكة
سبق

ناشد ذوو المواطن سعود مجهز المقاطي البالغ من العمر 40 عامًا، المساعدة في البحث عنه، بعدما فُقد في تاريخ 4/ 4/ 1441هـ؛ حيث يعاني من انفصام في الشخصية ويلبس ثوبًا بدون شماغ، وقد خرج من المنزل في حي مخطط 9 بالشرائع بمكة المكرمة، وما زال مفقودًا منذ ذلك الوقت، ولا تعلم أسرته شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.

وقال والد المفقود "سعود": إن مواطنين أخبروه يوم الثلاثاء الماضي أن الجهات الأمنية عثرت عليه وتم إركابه الدورية؛ مضيفًا أنه عند السؤال عنه في الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، أخبروه أنه مكث بالمستشفى 24 ساعة، وتم تقديم العلاج اللازم له، وتم إخراجه من المستشفى دون إبلاغنا بتواجده في عيادتهم.

وأوضح: "الآن لا نعلم أي طريق سلك"؛ مشيرًا إلى أن ما سلكه المستشفى من إجراء يعتبر إهمالًا وتصرفًا غير مسؤول؛ فكان بالإمكان منعه من الخروج بسبب ما يعانيه من اعتلال نفسي وتسليمه إلى ذويه".

وأفاد والده بأنه أبلغ الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه؛ مناشدًا مَن لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه، التواصل على الرقم الآتي: (0505531907).

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
12:22 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
03:25 PM

يعاني انفصامًا وأخرجه المستشفى.. "المقاطي" خرج ولم يعد منذ 4 أيام بمكة

والده مناشدًا البحث عنه: أخبرنا مواطنون بتسليم الجهات الأمنية له في "الزاهر"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
5,429

ناشد ذوو المواطن سعود مجهز المقاطي البالغ من العمر 40 عامًا، المساعدة في البحث عنه، بعدما فُقد في تاريخ 4/ 4/ 1441هـ؛ حيث يعاني من انفصام في الشخصية ويلبس ثوبًا بدون شماغ، وقد خرج من المنزل في حي مخطط 9 بالشرائع بمكة المكرمة، وما زال مفقودًا منذ ذلك الوقت، ولا تعلم أسرته شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.

وقال والد المفقود "سعود": إن مواطنين أخبروه يوم الثلاثاء الماضي أن الجهات الأمنية عثرت عليه وتم إركابه الدورية؛ مضيفًا أنه عند السؤال عنه في الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، أخبروه أنه مكث بالمستشفى 24 ساعة، وتم تقديم العلاج اللازم له، وتم إخراجه من المستشفى دون إبلاغنا بتواجده في عيادتهم.

وأوضح: "الآن لا نعلم أي طريق سلك"؛ مشيرًا إلى أن ما سلكه المستشفى من إجراء يعتبر إهمالًا وتصرفًا غير مسؤول؛ فكان بالإمكان منعه من الخروج بسبب ما يعانيه من اعتلال نفسي وتسليمه إلى ذويه".

وأفاد والده بأنه أبلغ الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه؛ مناشدًا مَن لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه، التواصل على الرقم الآتي: (0505531907).

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