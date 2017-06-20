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"كوبا أمريكا": "كولومبيا" في مواجهة "قطر" ولقاء ناري بين "الأرجنتين" و"باراغواي"

تستكمل غدًا الخميس مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، التي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراتين؛ تجمع إحداهما بين كولومبيا وقطر، والأخرى بين الأرجنتين وباراغواي.

كولومبيا - قطر
أولى مباريات الجولة الثانية في المجموعة التي تحتل صدارتها كولومبيا برصيد 3 نقاط بعدما تغلبت على الأرجنتين بهدفين دون رد، فيما تأتي قطر في المركز الثاني هي وباراغواي بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما.

الأرجنتين - باراغواي
تواجه الأرجنتين بقيادة ميسي خطر الخروج من البطولة في دور المجموعات في حال هزيمته أمام المنتخب الباراغوياني .. تحتلّ الأرجنتين المركز الرابع والأخير، في حين تأتي باراغواي في المركز الثاني بالتساوي مع قطر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"كوبا أمريكا": "كولومبيا" في مواجهة "قطر" ولقاء ناري بين "الأرجنتين" و"باراغواي"
سبق

تستكمل غدًا الخميس مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، التي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراتين؛ تجمع إحداهما بين كولومبيا وقطر، والأخرى بين الأرجنتين وباراغواي.

كولومبيا - قطر
أولى مباريات الجولة الثانية في المجموعة التي تحتل صدارتها كولومبيا برصيد 3 نقاط بعدما تغلبت على الأرجنتين بهدفين دون رد، فيما تأتي قطر في المركز الثاني هي وباراغواي بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما.

الأرجنتين - باراغواي
تواجه الأرجنتين بقيادة ميسي خطر الخروج من البطولة في دور المجموعات في حال هزيمته أمام المنتخب الباراغوياني .. تحتلّ الأرجنتين المركز الرابع والأخير، في حين تأتي باراغواي في المركز الثاني بالتساوي مع قطر.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
09:53 PM

"كوبا أمريكا": "كولومبيا" في مواجهة "قطر" ولقاء ناري بين "الأرجنتين" و"باراغواي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستكمل غدًا الخميس مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، التي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراتين؛ تجمع إحداهما بين كولومبيا وقطر، والأخرى بين الأرجنتين وباراغواي.

كولومبيا - قطر
أولى مباريات الجولة الثانية في المجموعة التي تحتل صدارتها كولومبيا برصيد 3 نقاط بعدما تغلبت على الأرجنتين بهدفين دون رد، فيما تأتي قطر في المركز الثاني هي وباراغواي بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما.

الأرجنتين - باراغواي
تواجه الأرجنتين بقيادة ميسي خطر الخروج من البطولة في دور المجموعات في حال هزيمته أمام المنتخب الباراغوياني .. تحتلّ الأرجنتين المركز الرابع والأخير، في حين تأتي باراغواي في المركز الثاني بالتساوي مع قطر.

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