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"بينيت": إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي

اتهم طهران بالسعي للهيمنة على الشرق الأوسط

‬اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الاثنين)، أن "إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي"، متعهداً بألا تسمح “إسرائيل” لطهران بامتلاك سلاح نووي.

واتهم "بينيت" في أولى كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بالسعي للهيمنة على الشرق الأوسط تحت مظلة نووية.

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"بينيت": إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي
سبق

‬اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الاثنين)، أن "إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي"، متعهداً بألا تسمح “إسرائيل” لطهران بامتلاك سلاح نووي.

واتهم "بينيت" في أولى كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بالسعي للهيمنة على الشرق الأوسط تحت مظلة نووية.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
06:21 PM

"بينيت": إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي

اتهم طهران بالسعي للهيمنة على الشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الاثنين)، أن "إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي"، متعهداً بألا تسمح “إسرائيل” لطهران بامتلاك سلاح نووي.

واتهم "بينيت" في أولى كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بالسعي للهيمنة على الشرق الأوسط تحت مظلة نووية.

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