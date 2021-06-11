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"الزكاة" تنال شهادة "الآيزو" في استمرارية الأعمال

صادرة عن المعهد البريطاني للمعايير

حصل مركز العمليات الجمركية التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك و7 منافذ جمركية والإدارات الرئيسة بالهيئة على شهادة الآيزو (ISO 22301:2019) في مجال استمرارية الأعمال الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير BSI.

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مركز العمليات الجمركية إلى جانب المنافذ التي حصلت على الشهادة وإدارات الهيئة الرئيسة، حققت المعايير اللازمة للحصول على الشهادة، التي يأتي من أبرزها تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث، بالإضافة إلى حماية الأفراد والسمعة.

وأوضحت الهيئة أن المنافذ الجمركية التي حصلت على الشهادة شملت جمرك مطار الملك خالد الدولي، جمرك الميناء الجاف، جمرك ميناء جدة الإسلامي، جمرك الحديثة، جمرك البطحاء، جمرك الخفجي، جمرك جسر الملك فهد.

وأكدت أنها تعمل حالياً للحصول على الشهادة في جميع المواقع التشغيلية في الهيئة بما في ذلك جميع المنافذ الجمركية وشمول جميع العمليات والخدمات، حيث سيضمن المعيار بناء المرونة التنظيمية للهيئة وتأسيس منهج استباقي لمجابهة الحوادث التي من شأنها التسبب بانقطاع العمليات، مما سيكون لذلك الأثر الكبير في زيادة ثقة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة والحفاظ على سمعة الهيئة على المستوى المحلي والعالمي.

ويُعد معيار ISO 22301 الإطار الرئيس لبناء المرونة التنظيمية الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير (ISO) الذي يساعد على تحديد التهديدات المحتملة للمؤسسة وتأثير هذه التهديدات على العمليات والخدمات حال حدوثها.

ويُمكّن المنظمات من تحديد الطرق اللازمة لضمان استمرارية العمل، بما في ذلك وضع الخطط، وطريقة التنفيذ، والتشغيل، لتخفيف المخاطر، وتحديد الاستراتيجية لتجنب الأحداث التي تُسبب توقف الأعمال والخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تنال شهادة "الآيزو" في استمرارية الأعمال
سبق

حصل مركز العمليات الجمركية التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك و7 منافذ جمركية والإدارات الرئيسة بالهيئة على شهادة الآيزو (ISO 22301:2019) في مجال استمرارية الأعمال الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير BSI.

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مركز العمليات الجمركية إلى جانب المنافذ التي حصلت على الشهادة وإدارات الهيئة الرئيسة، حققت المعايير اللازمة للحصول على الشهادة، التي يأتي من أبرزها تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث، بالإضافة إلى حماية الأفراد والسمعة.

وأوضحت الهيئة أن المنافذ الجمركية التي حصلت على الشهادة شملت جمرك مطار الملك خالد الدولي، جمرك الميناء الجاف، جمرك ميناء جدة الإسلامي، جمرك الحديثة، جمرك البطحاء، جمرك الخفجي، جمرك جسر الملك فهد.

وأكدت أنها تعمل حالياً للحصول على الشهادة في جميع المواقع التشغيلية في الهيئة بما في ذلك جميع المنافذ الجمركية وشمول جميع العمليات والخدمات، حيث سيضمن المعيار بناء المرونة التنظيمية للهيئة وتأسيس منهج استباقي لمجابهة الحوادث التي من شأنها التسبب بانقطاع العمليات، مما سيكون لذلك الأثر الكبير في زيادة ثقة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة والحفاظ على سمعة الهيئة على المستوى المحلي والعالمي.

ويُعد معيار ISO 22301 الإطار الرئيس لبناء المرونة التنظيمية الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير (ISO) الذي يساعد على تحديد التهديدات المحتملة للمؤسسة وتأثير هذه التهديدات على العمليات والخدمات حال حدوثها.

ويُمكّن المنظمات من تحديد الطرق اللازمة لضمان استمرارية العمل، بما في ذلك وضع الخطط، وطريقة التنفيذ، والتشغيل، لتخفيف المخاطر، وتحديد الاستراتيجية لتجنب الأحداث التي تُسبب توقف الأعمال والخدمات.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
02:11 PM

"الزكاة" تنال شهادة "الآيزو" في استمرارية الأعمال

صادرة عن المعهد البريطاني للمعايير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصل مركز العمليات الجمركية التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك و7 منافذ جمركية والإدارات الرئيسة بالهيئة على شهادة الآيزو (ISO 22301:2019) في مجال استمرارية الأعمال الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير BSI.

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مركز العمليات الجمركية إلى جانب المنافذ التي حصلت على الشهادة وإدارات الهيئة الرئيسة، حققت المعايير اللازمة للحصول على الشهادة، التي يأتي من أبرزها تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث، بالإضافة إلى حماية الأفراد والسمعة.

وأوضحت الهيئة أن المنافذ الجمركية التي حصلت على الشهادة شملت جمرك مطار الملك خالد الدولي، جمرك الميناء الجاف، جمرك ميناء جدة الإسلامي، جمرك الحديثة، جمرك البطحاء، جمرك الخفجي، جمرك جسر الملك فهد.

وأكدت أنها تعمل حالياً للحصول على الشهادة في جميع المواقع التشغيلية في الهيئة بما في ذلك جميع المنافذ الجمركية وشمول جميع العمليات والخدمات، حيث سيضمن المعيار بناء المرونة التنظيمية للهيئة وتأسيس منهج استباقي لمجابهة الحوادث التي من شأنها التسبب بانقطاع العمليات، مما سيكون لذلك الأثر الكبير في زيادة ثقة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة والحفاظ على سمعة الهيئة على المستوى المحلي والعالمي.

ويُعد معيار ISO 22301 الإطار الرئيس لبناء المرونة التنظيمية الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير (ISO) الذي يساعد على تحديد التهديدات المحتملة للمؤسسة وتأثير هذه التهديدات على العمليات والخدمات حال حدوثها.

ويُمكّن المنظمات من تحديد الطرق اللازمة لضمان استمرارية العمل، بما في ذلك وضع الخطط، وطريقة التنفيذ، والتشغيل، لتخفيف المخاطر، وتحديد الاستراتيجية لتجنب الأحداث التي تُسبب توقف الأعمال والخدمات.

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