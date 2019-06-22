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كيف تحاول إيران الانتقام من أمريكا؟ هنا أهدافها وردّ مسؤول بـ "c.i.a"

رصد محاولات مشتبه فيها لا سيما "التصيُّد العشوائي" لكنها غير ناجحة

أكّد مسؤولون أمريكيون أن إيران تحاول الانتقام من الولايات المتحدة، وذلك بشنّ هجمات إلكترونية مدمّرة، مشيرين إلى أنهم كشفوا إشارات تدل فعلاً على أن طهران تستهدف شبكات إلكترونية.

وأشار باحثون في شركات الأمن السيبراني التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إلى أنهم لاحظوا محاولات قرصنة إيرانية مشتبه فيها لا سيما من خلال محاولات التصيُّد العشوائي ضدّ أهداف الحكومة وصناعة الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي التي بدا أنها مرتبطة بالتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن مازالت المحاولات الإيرانية غير ناجحة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الدلائل تشير إلى أن القراصنة الايرانيين يركزون أهدافهم على جهات حكومية وقطاع الطاقة بما في ذلك النفط والغاز.

وقال مسؤول مخابرات أمريكي، إن المتسللين الإيرانيين يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بقدرة محدودة على اختراق شبكات البنية التحتية الحيوية الأمريكية مقارنة بالمتسللين من روسيا أو الصين.

وأضاف: "لكن تظل أجهزة الأمن القومي الأمريكية تشعر بالقلق، رغم ذلك فإن إيران قد تسعى إلى تعطيل شبكة الكهرباء أو غيرها من البنية التحتية الحيوية في حال تصاعدت التوترات واستمرت فترة أطول بين الجانبين الأمريكي والإيراني".

الرئيسية/ أخبار العالم

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كيف تحاول إيران الانتقام من أمريكا؟ هنا أهدافها وردّ مسؤول بـ "c.i.a"
سبق

أكّد مسؤولون أمريكيون أن إيران تحاول الانتقام من الولايات المتحدة، وذلك بشنّ هجمات إلكترونية مدمّرة، مشيرين إلى أنهم كشفوا إشارات تدل فعلاً على أن طهران تستهدف شبكات إلكترونية.

وأشار باحثون في شركات الأمن السيبراني التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إلى أنهم لاحظوا محاولات قرصنة إيرانية مشتبه فيها لا سيما من خلال محاولات التصيُّد العشوائي ضدّ أهداف الحكومة وصناعة الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي التي بدا أنها مرتبطة بالتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن مازالت المحاولات الإيرانية غير ناجحة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الدلائل تشير إلى أن القراصنة الايرانيين يركزون أهدافهم على جهات حكومية وقطاع الطاقة بما في ذلك النفط والغاز.

وقال مسؤول مخابرات أمريكي، إن المتسللين الإيرانيين يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بقدرة محدودة على اختراق شبكات البنية التحتية الحيوية الأمريكية مقارنة بالمتسللين من روسيا أو الصين.

وأضاف: "لكن تظل أجهزة الأمن القومي الأمريكية تشعر بالقلق، رغم ذلك فإن إيران قد تسعى إلى تعطيل شبكة الكهرباء أو غيرها من البنية التحتية الحيوية في حال تصاعدت التوترات واستمرت فترة أطول بين الجانبين الأمريكي والإيراني".

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
11:09 AM

كيف تحاول إيران الانتقام من أمريكا؟ هنا أهدافها وردّ مسؤول بـ "c.i.a"

رصد محاولات مشتبه فيها لا سيما "التصيُّد العشوائي" لكنها غير ناجحة

A A A
خالد علي - الرياض
19
5,844

أكّد مسؤولون أمريكيون أن إيران تحاول الانتقام من الولايات المتحدة، وذلك بشنّ هجمات إلكترونية مدمّرة، مشيرين إلى أنهم كشفوا إشارات تدل فعلاً على أن طهران تستهدف شبكات إلكترونية.

وأشار باحثون في شركات الأمن السيبراني التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إلى أنهم لاحظوا محاولات قرصنة إيرانية مشتبه فيها لا سيما من خلال محاولات التصيُّد العشوائي ضدّ أهداف الحكومة وصناعة الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي التي بدا أنها مرتبطة بالتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن مازالت المحاولات الإيرانية غير ناجحة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الدلائل تشير إلى أن القراصنة الايرانيين يركزون أهدافهم على جهات حكومية وقطاع الطاقة بما في ذلك النفط والغاز.

وقال مسؤول مخابرات أمريكي، إن المتسللين الإيرانيين يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بقدرة محدودة على اختراق شبكات البنية التحتية الحيوية الأمريكية مقارنة بالمتسللين من روسيا أو الصين.

وأضاف: "لكن تظل أجهزة الأمن القومي الأمريكية تشعر بالقلق، رغم ذلك فإن إيران قد تسعى إلى تعطيل شبكة الكهرباء أو غيرها من البنية التحتية الحيوية في حال تصاعدت التوترات واستمرت فترة أطول بين الجانبين الأمريكي والإيراني".

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