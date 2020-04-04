أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، صباح اليوم السبت، عن تسجيل (٢٥) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩).
ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٧٧) حالة، وعدد الوفيات واحدة (١)، وهناك (٦١) حالة قد تماثلت للشفاء.
سلطنة عمان تعلن 25 إصابة جديدة بكورونا
الإجمالي بات ٢٧٧ حالة والوفيات حالة واحدة
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، صباح اليوم السبت، عن تسجيل (٢٥) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩).
ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٧٧) حالة، وعدد الوفيات واحدة (١)، وهناك (٦١) حالة قد تماثلت للشفاء.
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، صباح اليوم السبت، عن تسجيل (٢٥) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩).
سلطنة عمان تعلن 25 إصابة جديدة بكورونا
الإجمالي بات ٢٧٧ حالة والوفيات حالة واحدة
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، صباح اليوم السبت، عن تسجيل (٢٥) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩).
ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٧٧) حالة، وعدد الوفيات واحدة (١)، وهناك (٦١) حالة قد تماثلت للشفاء.