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دارة الملك عبدالعزيز وقناة الإخبارية توقعان اتفاقية تعاون في المصادر المعرفية والتاريخية

يشمل تصوير المشاهد والبرامج الخاصة بالمناسبات الوطنية والأعياد

وقعت دارة الملك عبدالعزيز والقناة الإخبارية السعودية مذكرة تعاون تنص على العمل المشترك في مجال إتاحة المصادر المعرفية والمراجع التاريخية، وتوفير المواد الفيلمية المسجلة لدى الطرفين؛ بهدف نشرها والاستفادة منها في إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية الوثائقية المنوعة على الشاشات والمنصات الرقمية لكلا الطرفين.
ويشمل التعاون بين الدارة والإخبارية مهام تغطية الأحداث ونقل الأخبار الخاصة بالدارة بشكل حصري، واستثمار إمكانيات مرافق الدارة ومواقعها لتصوير المشاهد والبرامج الخاصة بالمناسبات الوطنية والأعياد، والاتفاق على استثمار إمكانيات القناة الإخبارية وخبرتها لدعم دارة الملك عبدالعزيز في منتجاتها الإعلامية وبرامجها الإثرائية والمعرفية، وعرض البرامج والمقاطع القصيرة والإعلانات التي تنتجها الدارة بشأن التاريخ الوطني.

وقع المذكرة ممثلًا عن الدارة عبدالرحمن بن محمد السدحان نائب أمين عام الدارة، فيما مثل القناة مديرها العام فارس بن حزام الحربي، وذلك بحضور الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

دارة الملك عبدالعزيز القناة الإخبارية السعودية

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دارة الملك عبدالعزيز وقناة الإخبارية توقعان اتفاقية تعاون في المصادر المعرفية والتاريخية
سبق

وقعت دارة الملك عبدالعزيز والقناة الإخبارية السعودية مذكرة تعاون تنص على العمل المشترك في مجال إتاحة المصادر المعرفية والمراجع التاريخية، وتوفير المواد الفيلمية المسجلة لدى الطرفين؛ بهدف نشرها والاستفادة منها في إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية الوثائقية المنوعة على الشاشات والمنصات الرقمية لكلا الطرفين.
ويشمل التعاون بين الدارة والإخبارية مهام تغطية الأحداث ونقل الأخبار الخاصة بالدارة بشكل حصري، واستثمار إمكانيات مرافق الدارة ومواقعها لتصوير المشاهد والبرامج الخاصة بالمناسبات الوطنية والأعياد، والاتفاق على استثمار إمكانيات القناة الإخبارية وخبرتها لدعم دارة الملك عبدالعزيز في منتجاتها الإعلامية وبرامجها الإثرائية والمعرفية، وعرض البرامج والمقاطع القصيرة والإعلانات التي تنتجها الدارة بشأن التاريخ الوطني.

وقع المذكرة ممثلًا عن الدارة عبدالرحمن بن محمد السدحان نائب أمين عام الدارة، فيما مثل القناة مديرها العام فارس بن حزام الحربي، وذلك بحضور الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
03:02 PM

دارة الملك عبدالعزيز وقناة الإخبارية توقعان اتفاقية تعاون في المصادر المعرفية والتاريخية

يشمل تصوير المشاهد والبرامج الخاصة بالمناسبات الوطنية والأعياد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت دارة الملك عبدالعزيز والقناة الإخبارية السعودية مذكرة تعاون تنص على العمل المشترك في مجال إتاحة المصادر المعرفية والمراجع التاريخية، وتوفير المواد الفيلمية المسجلة لدى الطرفين؛ بهدف نشرها والاستفادة منها في إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية الوثائقية المنوعة على الشاشات والمنصات الرقمية لكلا الطرفين.
ويشمل التعاون بين الدارة والإخبارية مهام تغطية الأحداث ونقل الأخبار الخاصة بالدارة بشكل حصري، واستثمار إمكانيات مرافق الدارة ومواقعها لتصوير المشاهد والبرامج الخاصة بالمناسبات الوطنية والأعياد، والاتفاق على استثمار إمكانيات القناة الإخبارية وخبرتها لدعم دارة الملك عبدالعزيز في منتجاتها الإعلامية وبرامجها الإثرائية والمعرفية، وعرض البرامج والمقاطع القصيرة والإعلانات التي تنتجها الدارة بشأن التاريخ الوطني.

وقع المذكرة ممثلًا عن الدارة عبدالرحمن بن محمد السدحان نائب أمين عام الدارة، فيما مثل القناة مديرها العام فارس بن حزام الحربي، وذلك بحضور الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

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