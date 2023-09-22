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"القصبي" مهنئاً بيوم الوطن: "المواصفات" ماضية بدعم قيادتنا في تعزيز الجودة

قال: سنوات تمر ومملكتنا في ازدهار اقتصادي واجتماعي وثقافي .. نقلة برؤية حكيمة

رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء، وأن يحقق لها مزيداً من التقدم والازدهار.

وقال "القصبي"؛ في تصريح بهذه المناسبة: "سنوات تمر، وعقود تنقضي، وما زلنا نتمتع -بفضل الله- ثم بفضل قيادة حكيمة واعية بازدهار اقتصادي وتطور اجتماعي وثقافي منقطع النظير"، متطلعين دوماً لغد أفضل وطامحين لمستقبل مشرق.

وبيّن أن 89 عاماً مرت على تأسيس المملكة حتى أضحت منارة للتطور والتميز وقلعة للسلام والخير، 89 عاماً قضاها قادة وشعب المملكة ووطننا الطموح منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في بناء دولة فتية وعصرية يفخر بها كل مَن ينتمي لهذه الأرض المباركة.

ونوّه بما تشهده المملكة من نقلة برؤية حكيمة ترتكز على طموح الوطن وحيوية المجتمع في رحلة التمكين لدولة عصرية، وسنستحضر التضحية الجليلة والدماء الطاهرة التي يبذلها جنودنا دفاعاً عن أرض الوطن، مؤكداً أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تدرك تماماً برامج ومبادرات رؤيتنا الطموحة، وأن ذلك السبيل لتحقيق النهضة الشاملة.

وقال: نجحنا -بفضل الله- ثم بفضل دعم قيادتنا الرشيدة في المُضي نحو تعزيز دور مكونات منظومة البنية التحتية للجودة في دعم وتمكين الاقتصاد والصناعة الوطنية، إذ تم العمل على إنجاز مجموعة من المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز سلامة المنتجات والارتقاء بجودة الخدمات، كما تشارك الهيئة ضمن فرق العمل المعني بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إلى جانب مشاركتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وبيّن "القصبي"؛ أن الهيئة أطلقت بالتعاون مع شركائها، المنظومة الإلكترونية للمطابقة بهدف تسجيل وإصدار شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من سلامتها على المستهلك، وتسهيل وتسريع إجراءات فسح المنتجات المستوردة إلى السوق السعودي.

وتابع: استمرت الهيئة في إصدار مؤشر المطابقة الوطني الذي رصد تحسناً مستمراً في مطابقة السلع لمتطلبات المواصفات القياسية، كما تمّ إطلاق منصة "راصد" لتبادل المعلومات بين الأجهزة الوطنية بشأن حوادث المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية وغير الدوائية، إضافة إلى استمرار الهيئة في العمليات الميدانية وفق برنامج المبادرة الوطنية للمعايرة القانونية "تقييس".

وأوضح: ترسيخاً لدورها الوطني فإن الهيئة تشارك في منظومة وطنية تضم أكثر من 13 جهة من ذوي العلاقة لحماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وشكلت المجلس التنسيقي لجهات تقويم المطابقة؛ لوضع إستراتيجية وطنية محكمة تستفيد من قدرات القطاع الخاص للتوسع في خدمات تقويم المطابقة بما فيها المختبرات الخاصة، كما أطلقت الهيئة برنامجها لمنح شهادة الجودة السعودية "حياك" لمراكز خدمات المستفيدين.

واختتم تصريحه سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يؤيدهما لتحقيق ما يتطلعون إليه من التألق والريادة لمملكتنا، وأن يحفظ أمنها ورخاءها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" مهنئاً بيوم الوطن: "المواصفات" ماضية بدعم قيادتنا في تعزيز الجودة
سبق

رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء، وأن يحقق لها مزيداً من التقدم والازدهار.

وقال "القصبي"؛ في تصريح بهذه المناسبة: "سنوات تمر، وعقود تنقضي، وما زلنا نتمتع -بفضل الله- ثم بفضل قيادة حكيمة واعية بازدهار اقتصادي وتطور اجتماعي وثقافي منقطع النظير"، متطلعين دوماً لغد أفضل وطامحين لمستقبل مشرق.

وبيّن أن 89 عاماً مرت على تأسيس المملكة حتى أضحت منارة للتطور والتميز وقلعة للسلام والخير، 89 عاماً قضاها قادة وشعب المملكة ووطننا الطموح منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في بناء دولة فتية وعصرية يفخر بها كل مَن ينتمي لهذه الأرض المباركة.

ونوّه بما تشهده المملكة من نقلة برؤية حكيمة ترتكز على طموح الوطن وحيوية المجتمع في رحلة التمكين لدولة عصرية، وسنستحضر التضحية الجليلة والدماء الطاهرة التي يبذلها جنودنا دفاعاً عن أرض الوطن، مؤكداً أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تدرك تماماً برامج ومبادرات رؤيتنا الطموحة، وأن ذلك السبيل لتحقيق النهضة الشاملة.

وقال: نجحنا -بفضل الله- ثم بفضل دعم قيادتنا الرشيدة في المُضي نحو تعزيز دور مكونات منظومة البنية التحتية للجودة في دعم وتمكين الاقتصاد والصناعة الوطنية، إذ تم العمل على إنجاز مجموعة من المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز سلامة المنتجات والارتقاء بجودة الخدمات، كما تشارك الهيئة ضمن فرق العمل المعني بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إلى جانب مشاركتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وبيّن "القصبي"؛ أن الهيئة أطلقت بالتعاون مع شركائها، المنظومة الإلكترونية للمطابقة بهدف تسجيل وإصدار شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من سلامتها على المستهلك، وتسهيل وتسريع إجراءات فسح المنتجات المستوردة إلى السوق السعودي.

وتابع: استمرت الهيئة في إصدار مؤشر المطابقة الوطني الذي رصد تحسناً مستمراً في مطابقة السلع لمتطلبات المواصفات القياسية، كما تمّ إطلاق منصة "راصد" لتبادل المعلومات بين الأجهزة الوطنية بشأن حوادث المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية وغير الدوائية، إضافة إلى استمرار الهيئة في العمليات الميدانية وفق برنامج المبادرة الوطنية للمعايرة القانونية "تقييس".

وأوضح: ترسيخاً لدورها الوطني فإن الهيئة تشارك في منظومة وطنية تضم أكثر من 13 جهة من ذوي العلاقة لحماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وشكلت المجلس التنسيقي لجهات تقويم المطابقة؛ لوضع إستراتيجية وطنية محكمة تستفيد من قدرات القطاع الخاص للتوسع في خدمات تقويم المطابقة بما فيها المختبرات الخاصة، كما أطلقت الهيئة برنامجها لمنح شهادة الجودة السعودية "حياك" لمراكز خدمات المستفيدين.

واختتم تصريحه سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يؤيدهما لتحقيق ما يتطلعون إليه من التألق والريادة لمملكتنا، وأن يحفظ أمنها ورخاءها.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
09:09 AM

"القصبي" مهنئاً بيوم الوطن: "المواصفات" ماضية بدعم قيادتنا في تعزيز الجودة

قال: سنوات تمر ومملكتنا في ازدهار اقتصادي واجتماعي وثقافي .. نقلة برؤية حكيمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء، وأن يحقق لها مزيداً من التقدم والازدهار.

وقال "القصبي"؛ في تصريح بهذه المناسبة: "سنوات تمر، وعقود تنقضي، وما زلنا نتمتع -بفضل الله- ثم بفضل قيادة حكيمة واعية بازدهار اقتصادي وتطور اجتماعي وثقافي منقطع النظير"، متطلعين دوماً لغد أفضل وطامحين لمستقبل مشرق.

وبيّن أن 89 عاماً مرت على تأسيس المملكة حتى أضحت منارة للتطور والتميز وقلعة للسلام والخير، 89 عاماً قضاها قادة وشعب المملكة ووطننا الطموح منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في بناء دولة فتية وعصرية يفخر بها كل مَن ينتمي لهذه الأرض المباركة.

ونوّه بما تشهده المملكة من نقلة برؤية حكيمة ترتكز على طموح الوطن وحيوية المجتمع في رحلة التمكين لدولة عصرية، وسنستحضر التضحية الجليلة والدماء الطاهرة التي يبذلها جنودنا دفاعاً عن أرض الوطن، مؤكداً أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تدرك تماماً برامج ومبادرات رؤيتنا الطموحة، وأن ذلك السبيل لتحقيق النهضة الشاملة.

وقال: نجحنا -بفضل الله- ثم بفضل دعم قيادتنا الرشيدة في المُضي نحو تعزيز دور مكونات منظومة البنية التحتية للجودة في دعم وتمكين الاقتصاد والصناعة الوطنية، إذ تم العمل على إنجاز مجموعة من المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز سلامة المنتجات والارتقاء بجودة الخدمات، كما تشارك الهيئة ضمن فرق العمل المعني بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إلى جانب مشاركتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وبيّن "القصبي"؛ أن الهيئة أطلقت بالتعاون مع شركائها، المنظومة الإلكترونية للمطابقة بهدف تسجيل وإصدار شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من سلامتها على المستهلك، وتسهيل وتسريع إجراءات فسح المنتجات المستوردة إلى السوق السعودي.

وتابع: استمرت الهيئة في إصدار مؤشر المطابقة الوطني الذي رصد تحسناً مستمراً في مطابقة السلع لمتطلبات المواصفات القياسية، كما تمّ إطلاق منصة "راصد" لتبادل المعلومات بين الأجهزة الوطنية بشأن حوادث المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية وغير الدوائية، إضافة إلى استمرار الهيئة في العمليات الميدانية وفق برنامج المبادرة الوطنية للمعايرة القانونية "تقييس".

وأوضح: ترسيخاً لدورها الوطني فإن الهيئة تشارك في منظومة وطنية تضم أكثر من 13 جهة من ذوي العلاقة لحماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وشكلت المجلس التنسيقي لجهات تقويم المطابقة؛ لوضع إستراتيجية وطنية محكمة تستفيد من قدرات القطاع الخاص للتوسع في خدمات تقويم المطابقة بما فيها المختبرات الخاصة، كما أطلقت الهيئة برنامجها لمنح شهادة الجودة السعودية "حياك" لمراكز خدمات المستفيدين.

واختتم تصريحه سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يؤيدهما لتحقيق ما يتطلعون إليه من التألق والريادة لمملكتنا، وأن يحفظ أمنها ورخاءها.

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