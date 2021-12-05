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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين

تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.
وقام بتسليم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة المنامة.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لملك البحرين، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
من جهته نقل وزير الخارجية البحريني تحيات وتقدير ملك البحرين لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.
حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين صالح بن فلاح العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.
وقام بتسليم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة المنامة.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لملك البحرين، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
من جهته نقل وزير الخارجية البحريني تحيات وتقدير ملك البحرين لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.
حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين صالح بن فلاح العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
05:34 PM

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين

تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.
وقام بتسليم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة المنامة.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لملك البحرين، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
من جهته نقل وزير الخارجية البحريني تحيات وتقدير ملك البحرين لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.
حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين صالح بن فلاح العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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