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"الكمامات".. صناعة محلية وإنتاج بالملايين شهرياً و"الصحة" تؤكد: الكمامة لا تحتاجها في أي وقت

في وقت تشهد فيه المستلزمات الوقائية من فيروس "كورونا"، إقبالاً كبيراً، وتأتي في مقدمتها "الكمامات"، يغفل الكثيرون الإرشادات التوعوية التي تعلنها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، والتي تؤكد أنه لا يحتاجها إلا من يعاني الكحة أو العطاس أو من يعتنون بشخص مصاب.

وفيما يخص توفر الكمامات بالسوق المحلي، أكدت المعلومات توفّر خمسة مصانع محلية تنتج الكمامات من أشهرها مصنعا (ضماد) و(عناية)، وطاقتها الإنتاجية الشهرية بالملايين.

وبينت المعلومات أن تلك المصانع توفر احتياج الجهات الصحية في المملكة، وتعمل حالياً بأقصى طاقة إنتاجية، وتجهّز لزيادة خطوط الإنتاج قريباً.

وتؤكد المعلومات أن المواد الخام لصناعة الكمامات محلية 100% ويتم تأمينها من مصانع سابك.

يشار إلى أن ذلك يبرز أنه لا يوجد أي داعٍ للتدافع لشراء الكمامات من أي نوع، ويبرز أهمية اتباع النصائح التي يتم نشرها من قبل وزارة الصحة للوقاية من العدوى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الكمامات".. صناعة محلية وإنتاج بالملايين شهرياً و"الصحة" تؤكد: الكمامة لا تحتاجها في أي وقت
سبق

في وقت تشهد فيه المستلزمات الوقائية من فيروس "كورونا"، إقبالاً كبيراً، وتأتي في مقدمتها "الكمامات"، يغفل الكثيرون الإرشادات التوعوية التي تعلنها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، والتي تؤكد أنه لا يحتاجها إلا من يعاني الكحة أو العطاس أو من يعتنون بشخص مصاب.

وفيما يخص توفر الكمامات بالسوق المحلي، أكدت المعلومات توفّر خمسة مصانع محلية تنتج الكمامات من أشهرها مصنعا (ضماد) و(عناية)، وطاقتها الإنتاجية الشهرية بالملايين.

وبينت المعلومات أن تلك المصانع توفر احتياج الجهات الصحية في المملكة، وتعمل حالياً بأقصى طاقة إنتاجية، وتجهّز لزيادة خطوط الإنتاج قريباً.

وتؤكد المعلومات أن المواد الخام لصناعة الكمامات محلية 100% ويتم تأمينها من مصانع سابك.

يشار إلى أن ذلك يبرز أنه لا يوجد أي داعٍ للتدافع لشراء الكمامات من أي نوع، ويبرز أهمية اتباع النصائح التي يتم نشرها من قبل وزارة الصحة للوقاية من العدوى.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
03:09 PM

"الكمامات".. صناعة محلية وإنتاج بالملايين شهرياً و"الصحة" تؤكد: الكمامة لا تحتاجها في أي وقت

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
4,535

في وقت تشهد فيه المستلزمات الوقائية من فيروس "كورونا"، إقبالاً كبيراً، وتأتي في مقدمتها "الكمامات"، يغفل الكثيرون الإرشادات التوعوية التي تعلنها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، والتي تؤكد أنه لا يحتاجها إلا من يعاني الكحة أو العطاس أو من يعتنون بشخص مصاب.

وفيما يخص توفر الكمامات بالسوق المحلي، أكدت المعلومات توفّر خمسة مصانع محلية تنتج الكمامات من أشهرها مصنعا (ضماد) و(عناية)، وطاقتها الإنتاجية الشهرية بالملايين.

وبينت المعلومات أن تلك المصانع توفر احتياج الجهات الصحية في المملكة، وتعمل حالياً بأقصى طاقة إنتاجية، وتجهّز لزيادة خطوط الإنتاج قريباً.

وتؤكد المعلومات أن المواد الخام لصناعة الكمامات محلية 100% ويتم تأمينها من مصانع سابك.

يشار إلى أن ذلك يبرز أنه لا يوجد أي داعٍ للتدافع لشراء الكمامات من أي نوع، ويبرز أهمية اتباع النصائح التي يتم نشرها من قبل وزارة الصحة للوقاية من العدوى.

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