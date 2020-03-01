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حمى وبائية تجتاح نيجيريا وتُخلّف 118 حالة وفاة

"لاسا" تنتشر خلال فترة انعدام الرطوبة بین ینایر وأبریل

ارتفع عدد ضحايا حمى "لاسا" بنيجيريا، إلى 118 حالة وفاة، حسب مصادر الحكومة بمحافظة أبوجا.

وأظهرت معطیات وبائیة حديثة صادرة عن مركز مراقبة الأمراض في نیجیریا، أن حمى "لاسا" تنتشر عادة في ھذا البلد (الأول من حیث عدد السكان في أفریقیا) خلال فترة انعدام الرطوبة بین شھريْ ینایر وأبریل.

وكانت مصادر نيجيرية قد أفادت بأن انتقال عدوى حمى "لاسا"، يتم عن طريق إفرازات القوارض أو عن طريق الاتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم لشخص مريض.

وانتشرت ھذه الحمى الوبائية سريعة العدوى، منذ بدایة شهر يناير، داخل 27 من محافظات نيجيريا، بینھا محافظة لاغوس، المركز الاقتصادي للبلاد.

يُذكر أن حمى "لاسا" المستوطنة في نيجيريا تنتمي إلى نفس عائلة فيروسات "إيبولا" و"ماربورج"؛ لكنها أقل فتكًا.

نيجيريا حمى لاسا

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حمى وبائية تجتاح نيجيريا وتُخلّف 118 حالة وفاة
سبق

ارتفع عدد ضحايا حمى "لاسا" بنيجيريا، إلى 118 حالة وفاة، حسب مصادر الحكومة بمحافظة أبوجا.

وأظهرت معطیات وبائیة حديثة صادرة عن مركز مراقبة الأمراض في نیجیریا، أن حمى "لاسا" تنتشر عادة في ھذا البلد (الأول من حیث عدد السكان في أفریقیا) خلال فترة انعدام الرطوبة بین شھريْ ینایر وأبریل.

وكانت مصادر نيجيرية قد أفادت بأن انتقال عدوى حمى "لاسا"، يتم عن طريق إفرازات القوارض أو عن طريق الاتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم لشخص مريض.

وانتشرت ھذه الحمى الوبائية سريعة العدوى، منذ بدایة شهر يناير، داخل 27 من محافظات نيجيريا، بینھا محافظة لاغوس، المركز الاقتصادي للبلاد.

يُذكر أن حمى "لاسا" المستوطنة في نيجيريا تنتمي إلى نفس عائلة فيروسات "إيبولا" و"ماربورج"؛ لكنها أقل فتكًا.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:36 AM

حمى وبائية تجتاح نيجيريا وتُخلّف 118 حالة وفاة

"لاسا" تنتشر خلال فترة انعدام الرطوبة بین ینایر وأبریل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد ضحايا حمى "لاسا" بنيجيريا، إلى 118 حالة وفاة، حسب مصادر الحكومة بمحافظة أبوجا.

وأظهرت معطیات وبائیة حديثة صادرة عن مركز مراقبة الأمراض في نیجیریا، أن حمى "لاسا" تنتشر عادة في ھذا البلد (الأول من حیث عدد السكان في أفریقیا) خلال فترة انعدام الرطوبة بین شھريْ ینایر وأبریل.

وكانت مصادر نيجيرية قد أفادت بأن انتقال عدوى حمى "لاسا"، يتم عن طريق إفرازات القوارض أو عن طريق الاتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم لشخص مريض.

وانتشرت ھذه الحمى الوبائية سريعة العدوى، منذ بدایة شهر يناير، داخل 27 من محافظات نيجيريا، بینھا محافظة لاغوس، المركز الاقتصادي للبلاد.

يُذكر أن حمى "لاسا" المستوطنة في نيجيريا تنتمي إلى نفس عائلة فيروسات "إيبولا" و"ماربورج"؛ لكنها أقل فتكًا.

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