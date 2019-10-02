الحصيني: السحب امتدت من جازان للمدينة في أقل من 24 ساعة.. "حدث نادر"

مرورًا بمكة وعسير والباحة.. وتوقّع استمرار الحالة المطرية "هيكا" بضعة أيام

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية "هيكا" بضعة أيام.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع أن تستمر الحالة بضعة أيام بإذن الله.

وأضاف: في حادث نادر، امتداد السحب من جازان إلى المدينة مرورًا بمكة وعسير والباحة في أقل من "٢٤" ساعة.

وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الغربية من منطقة حائل والجنوبية من منطقة تبوك، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية في السعودية، قد أقرت تسمية الحالة باسم "هيكا"؛ وهو الإعصار الذي أثّر على عمان، والربع الخالي، ثم جنوب وغرب المملكة.