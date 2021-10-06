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مكة المكرمة: إغلاق 28 منشأة تجارية وغذائية مخالفة وإشعار 48 بالمراجعة

خلال 1309 جولات رقابية للأمانة للتأكد من الاشتراطات الصحية الأسبوع الماضي

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، خلال الأسبوع الماضي، 1309 جولات رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق التدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 28 منشأة تجارية وغذائية مخالفة، تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والتهاون في تطبيق التدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى إشعار 48 منشأة بمراجعة البلدية لمخالفة الأنظمة الصحية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

كما واصلت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في سوق النكاسة العشوائي ومنطقة الكدوة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وأسفرت الحملات عن مصادرة 3 أطنان من الفواكه والخضروات واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها في نفس الموقع.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي، ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفة تؤثر على المجتمع وسلامته عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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مكة المكرمة: إغلاق 28 منشأة تجارية وغذائية مخالفة وإشعار 48 بالمراجعة
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، خلال الأسبوع الماضي، 1309 جولات رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق التدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 28 منشأة تجارية وغذائية مخالفة، تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والتهاون في تطبيق التدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى إشعار 48 منشأة بمراجعة البلدية لمخالفة الأنظمة الصحية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

كما واصلت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في سوق النكاسة العشوائي ومنطقة الكدوة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وأسفرت الحملات عن مصادرة 3 أطنان من الفواكه والخضروات واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها في نفس الموقع.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي، ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفة تؤثر على المجتمع وسلامته عبر رقم البلاغات الموحد 940.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
01:01 PM

مكة المكرمة: إغلاق 28 منشأة تجارية وغذائية مخالفة وإشعار 48 بالمراجعة

خلال 1309 جولات رقابية للأمانة للتأكد من الاشتراطات الصحية الأسبوع الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، خلال الأسبوع الماضي، 1309 جولات رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق التدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 28 منشأة تجارية وغذائية مخالفة، تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والتهاون في تطبيق التدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى إشعار 48 منشأة بمراجعة البلدية لمخالفة الأنظمة الصحية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

كما واصلت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في سوق النكاسة العشوائي ومنطقة الكدوة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وأسفرت الحملات عن مصادرة 3 أطنان من الفواكه والخضروات واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها في نفس الموقع.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي، ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفة تؤثر على المجتمع وسلامته عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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