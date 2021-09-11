النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان

تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمرّ حتى الساعة الـ8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، و فيفا، وهروب، و أبو عريش، والدرب، وبيش، وجازان، وصبيا، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمرّ - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، و فيفا، وهروب، و أبو عريش، والدرب، وبيش، وجازان، وصبيا، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمرّ - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
10:27 AM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان

تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمرّ حتى الساعة الـ8 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
517

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، و فيفا، وهروب، و أبو عريش، والدرب، وبيش، وجازان، وصبيا، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمرّ - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,547
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,913

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة