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أمانة العاصمة المقدسة تُخصص 1200 فرد لمواجهة الطوارئ

الخطة تَضَمّنت تهيئة 8 مراكز بمكة والمشاعر تضم 160 آلية ومعدة

خصصت أمانة العاصمة المقدسة تُخصص 1200 فرد لمواجهة الطوارئ "1200" فرد و"160" آلية ومعدة؛ لتنفيذ خطة لمواجهة الحالات الطارئة خلال موسم الحج مثل السيول أو الحرائق أو الانهيارات، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية في مواجهة الحالات الطارئة العامة، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وفق أيسر وأنسب الطرق.

وتَضمنت الخطة تهيئة ثمانية مراكز طوارئ بالعاصمة والمشاعر المقدسة، تضم: 1200 عامل، و160 آلية ومعدة تشمل: (8 شيولات، و8 قلابات، و80 دينا، و64 بوب كات).

وتم تحديد مناطق إسناد لأعمال الطوارئ بالمعيصم والمشاعر المقدسة للمشاركة على مدار 24 ساعة، بدأت من يوم أمس، وتستمر حتى يوم 15 ذو الحجة الجاري بغرف عمليات الدفاع المدني ومركز القيادة والسيطرة بالأمن العام للتنسيق في حالات الطوارئ.

وتتولى الإدارة العامةً للكوارث، مباشرة العمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالأمانة؛ حيث تقوم هذه الإدارة بإعداد الخطط اللازمة للطوارئ، والإشراف عليها، والتواجد الميداني بالمعدات والآليات في مكان الطارئ، إضافة إلى المشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى "الأمنية والمدنية" حيال تنفيذ المهام المنوطة بالأمانة، والتنسيق مع الإدارات المركزية والبلديات الفرعية المعنية بالأمانة؛ لحصر وتأمين الإمكانات البشرية والآلية المطلوبة لمعالجة الطارئ.

وتقوم فِرَق الأمانة بإزالة المخلفات ومشاركة الجهات المختصة في نقل الجثث إلى مجمع الطوارئ، مع إرسال مراقبين صحيين للكشف على المواد الغذائية المتوفرة بالموقع.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في مختلف المجالات؛ وذلك انطلاقًا من اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن.

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أمانة العاصمة المقدسة تُخصص 1200 فرد لمواجهة الطوارئ
سبق

خصصت أمانة العاصمة المقدسة تُخصص 1200 فرد لمواجهة الطوارئ "1200" فرد و"160" آلية ومعدة؛ لتنفيذ خطة لمواجهة الحالات الطارئة خلال موسم الحج مثل السيول أو الحرائق أو الانهيارات، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية في مواجهة الحالات الطارئة العامة، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وفق أيسر وأنسب الطرق.

وتَضمنت الخطة تهيئة ثمانية مراكز طوارئ بالعاصمة والمشاعر المقدسة، تضم: 1200 عامل، و160 آلية ومعدة تشمل: (8 شيولات، و8 قلابات، و80 دينا، و64 بوب كات).

وتم تحديد مناطق إسناد لأعمال الطوارئ بالمعيصم والمشاعر المقدسة للمشاركة على مدار 24 ساعة، بدأت من يوم أمس، وتستمر حتى يوم 15 ذو الحجة الجاري بغرف عمليات الدفاع المدني ومركز القيادة والسيطرة بالأمن العام للتنسيق في حالات الطوارئ.

وتتولى الإدارة العامةً للكوارث، مباشرة العمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالأمانة؛ حيث تقوم هذه الإدارة بإعداد الخطط اللازمة للطوارئ، والإشراف عليها، والتواجد الميداني بالمعدات والآليات في مكان الطارئ، إضافة إلى المشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى "الأمنية والمدنية" حيال تنفيذ المهام المنوطة بالأمانة، والتنسيق مع الإدارات المركزية والبلديات الفرعية المعنية بالأمانة؛ لحصر وتأمين الإمكانات البشرية والآلية المطلوبة لمعالجة الطارئ.

وتقوم فِرَق الأمانة بإزالة المخلفات ومشاركة الجهات المختصة في نقل الجثث إلى مجمع الطوارئ، مع إرسال مراقبين صحيين للكشف على المواد الغذائية المتوفرة بالموقع.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في مختلف المجالات؛ وذلك انطلاقًا من اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
01:47 PM

أمانة العاصمة المقدسة تُخصص 1200 فرد لمواجهة الطوارئ

الخطة تَضَمّنت تهيئة 8 مراكز بمكة والمشاعر تضم 160 آلية ومعدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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خصصت أمانة العاصمة المقدسة تُخصص 1200 فرد لمواجهة الطوارئ "1200" فرد و"160" آلية ومعدة؛ لتنفيذ خطة لمواجهة الحالات الطارئة خلال موسم الحج مثل السيول أو الحرائق أو الانهيارات، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية في مواجهة الحالات الطارئة العامة، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وفق أيسر وأنسب الطرق.

وتَضمنت الخطة تهيئة ثمانية مراكز طوارئ بالعاصمة والمشاعر المقدسة، تضم: 1200 عامل، و160 آلية ومعدة تشمل: (8 شيولات، و8 قلابات، و80 دينا، و64 بوب كات).

وتم تحديد مناطق إسناد لأعمال الطوارئ بالمعيصم والمشاعر المقدسة للمشاركة على مدار 24 ساعة، بدأت من يوم أمس، وتستمر حتى يوم 15 ذو الحجة الجاري بغرف عمليات الدفاع المدني ومركز القيادة والسيطرة بالأمن العام للتنسيق في حالات الطوارئ.

وتتولى الإدارة العامةً للكوارث، مباشرة العمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالأمانة؛ حيث تقوم هذه الإدارة بإعداد الخطط اللازمة للطوارئ، والإشراف عليها، والتواجد الميداني بالمعدات والآليات في مكان الطارئ، إضافة إلى المشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى "الأمنية والمدنية" حيال تنفيذ المهام المنوطة بالأمانة، والتنسيق مع الإدارات المركزية والبلديات الفرعية المعنية بالأمانة؛ لحصر وتأمين الإمكانات البشرية والآلية المطلوبة لمعالجة الطارئ.

وتقوم فِرَق الأمانة بإزالة المخلفات ومشاركة الجهات المختصة في نقل الجثث إلى مجمع الطوارئ، مع إرسال مراقبين صحيين للكشف على المواد الغذائية المتوفرة بالموقع.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في مختلف المجالات؛ وذلك انطلاقًا من اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن.

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