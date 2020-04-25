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المدينة المنورة.. استحداث أسواق مؤقتة للأغنام والسماح لمطابخ بمزاولة الذبح

ضمن إجراءات لـ"الأمانة" في رمضان تتيح خيارات عدة للأهالي منها "الواتساب"

استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة، أسواقًا مؤقتة للأغنام، خلال شهر رمضان المبارك، والسماح لعدد من المطابخ المستوفية للاشتراطات الصحية بمزاولة نشاط ذبح الأغنام؛ ما يتيح خيارات متعددة لأهالي المدينة.

واعتمدت الأمانة في اختيارها للأسواق المؤقتة للأغنام والمطابخ المرخصة للذبح، كثافة الأحياء السكنية وتوزيعها في 5 مواقع؛ لتغطي جميع الأحياء واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي مواقع الأسواق المؤقتة في أحياء "البدراني تقاطع طريق الدائري الثاني مع طريق القصيم، وحي المبعوث، ومخطط الرانوناء، وحي الظاهرة، وحي الدعيثة جوار نقطة ذبح الدعيثة".

وأتاحت أمانة المدينة المنورة خدمة استقبال طلبات شراء الأغنام وذبحها وتوصيلها للعملاء في منازلهم، بالتعاون مع مشغلي المسالخ ونقاط الذبح من خلال التواصل معهم عبر تطبيق الواتساب، مبينة أن هذه الخطوات تأتي بهدف مواجهة حجم الطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك.

المدينة المنورة أمانة منطقة المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. استحداث أسواق مؤقتة للأغنام والسماح لمطابخ بمزاولة الذبح
سبق

استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة، أسواقًا مؤقتة للأغنام، خلال شهر رمضان المبارك، والسماح لعدد من المطابخ المستوفية للاشتراطات الصحية بمزاولة نشاط ذبح الأغنام؛ ما يتيح خيارات متعددة لأهالي المدينة.

واعتمدت الأمانة في اختيارها للأسواق المؤقتة للأغنام والمطابخ المرخصة للذبح، كثافة الأحياء السكنية وتوزيعها في 5 مواقع؛ لتغطي جميع الأحياء واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي مواقع الأسواق المؤقتة في أحياء "البدراني تقاطع طريق الدائري الثاني مع طريق القصيم، وحي المبعوث، ومخطط الرانوناء، وحي الظاهرة، وحي الدعيثة جوار نقطة ذبح الدعيثة".

وأتاحت أمانة المدينة المنورة خدمة استقبال طلبات شراء الأغنام وذبحها وتوصيلها للعملاء في منازلهم، بالتعاون مع مشغلي المسالخ ونقاط الذبح من خلال التواصل معهم عبر تطبيق الواتساب، مبينة أن هذه الخطوات تأتي بهدف مواجهة حجم الطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:37 PM

المدينة المنورة.. استحداث أسواق مؤقتة للأغنام والسماح لمطابخ بمزاولة الذبح

ضمن إجراءات لـ"الأمانة" في رمضان تتيح خيارات عدة للأهالي منها "الواتساب"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة، أسواقًا مؤقتة للأغنام، خلال شهر رمضان المبارك، والسماح لعدد من المطابخ المستوفية للاشتراطات الصحية بمزاولة نشاط ذبح الأغنام؛ ما يتيح خيارات متعددة لأهالي المدينة.

واعتمدت الأمانة في اختيارها للأسواق المؤقتة للأغنام والمطابخ المرخصة للذبح، كثافة الأحياء السكنية وتوزيعها في 5 مواقع؛ لتغطي جميع الأحياء واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي مواقع الأسواق المؤقتة في أحياء "البدراني تقاطع طريق الدائري الثاني مع طريق القصيم، وحي المبعوث، ومخطط الرانوناء، وحي الظاهرة، وحي الدعيثة جوار نقطة ذبح الدعيثة".

وأتاحت أمانة المدينة المنورة خدمة استقبال طلبات شراء الأغنام وذبحها وتوصيلها للعملاء في منازلهم، بالتعاون مع مشغلي المسالخ ونقاط الذبح من خلال التواصل معهم عبر تطبيق الواتساب، مبينة أن هذه الخطوات تأتي بهدف مواجهة حجم الطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك.

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