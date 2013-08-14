النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإرياني": استقبال "خامنئي" وفد الحوثي محاولة يائسة

لاستخدام ورقة اليمن في أزمة إيران مع المجتمع الدولي

وصف وزير الإعلام بجمهورية اليمن الدكتور معمر الإرياني استقبال مرشد الثورة الإيرانية الخامنئي وفد المليشيا الحوثية برئاسة محمد عبدالسلام، بأنه تلويح إيراني بأوراقها في المنطقة، وإعلان تبنّي ودعم كامل للمليشيا، ومحاولة يائسة لاستخدام ورقة اليمن في أزمتها مع المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، حيث قال "الإرياني": سنوات الحرب والأزمة أثبتت أن المليشيا الحوثية مجرد خادم مطيع لنظام الملالي في طهران، وأداة لتنفيذ أجندتهم في المنطقة دون اكتراث للعواقب على الشعب اليمني، وأن المعارك الجانبية التي تسعى إلى إضعاف الدولة وتمزيق المجتمع تحت مبررات وحجج واهية لا تخدم المعركة الوطنية".

وأضاف: "تأخر حسم المعركة مع المليشيا الحوثية وتوسع انخراطهم في المشروع الإيراني التدميري، يؤكد ضرورة توحيد جميع القوى الوطنية التي تؤمن بأهمية الدولة وتناضل من أجلها بشرف واستبسال منقطع النظير، ضمن مشروع جامع بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي؛ لتخليص الوطن من هذا السرطان الخبيث".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإرياني": استقبال "خامنئي" وفد الحوثي محاولة يائسة
سبق

وصف وزير الإعلام بجمهورية اليمن الدكتور معمر الإرياني استقبال مرشد الثورة الإيرانية الخامنئي وفد المليشيا الحوثية برئاسة محمد عبدالسلام، بأنه تلويح إيراني بأوراقها في المنطقة، وإعلان تبنّي ودعم كامل للمليشيا، ومحاولة يائسة لاستخدام ورقة اليمن في أزمتها مع المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، حيث قال "الإرياني": سنوات الحرب والأزمة أثبتت أن المليشيا الحوثية مجرد خادم مطيع لنظام الملالي في طهران، وأداة لتنفيذ أجندتهم في المنطقة دون اكتراث للعواقب على الشعب اليمني، وأن المعارك الجانبية التي تسعى إلى إضعاف الدولة وتمزيق المجتمع تحت مبررات وحجج واهية لا تخدم المعركة الوطنية".

وأضاف: "تأخر حسم المعركة مع المليشيا الحوثية وتوسع انخراطهم في المشروع الإيراني التدميري، يؤكد ضرورة توحيد جميع القوى الوطنية التي تؤمن بأهمية الدولة وتناضل من أجلها بشرف واستبسال منقطع النظير، ضمن مشروع جامع بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي؛ لتخليص الوطن من هذا السرطان الخبيث".

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
02:51 PM

"الإرياني": استقبال "خامنئي" وفد الحوثي محاولة يائسة

لاستخدام ورقة اليمن في أزمة إيران مع المجتمع الدولي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
4,234

وصف وزير الإعلام بجمهورية اليمن الدكتور معمر الإرياني استقبال مرشد الثورة الإيرانية الخامنئي وفد المليشيا الحوثية برئاسة محمد عبدالسلام، بأنه تلويح إيراني بأوراقها في المنطقة، وإعلان تبنّي ودعم كامل للمليشيا، ومحاولة يائسة لاستخدام ورقة اليمن في أزمتها مع المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، حيث قال "الإرياني": سنوات الحرب والأزمة أثبتت أن المليشيا الحوثية مجرد خادم مطيع لنظام الملالي في طهران، وأداة لتنفيذ أجندتهم في المنطقة دون اكتراث للعواقب على الشعب اليمني، وأن المعارك الجانبية التي تسعى إلى إضعاف الدولة وتمزيق المجتمع تحت مبررات وحجج واهية لا تخدم المعركة الوطنية".

وأضاف: "تأخر حسم المعركة مع المليشيا الحوثية وتوسع انخراطهم في المشروع الإيراني التدميري، يؤكد ضرورة توحيد جميع القوى الوطنية التي تؤمن بأهمية الدولة وتناضل من أجلها بشرف واستبسال منقطع النظير، ضمن مشروع جامع بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي؛ لتخليص الوطن من هذا السرطان الخبيث".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,826
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,762
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,749
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,849

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة