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مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا"

الحكومة فرضت التباعد الاجتماعي لتقليص الأعداد

تظاهر الآلاف في جنوب ألمانيا، اليوم (الأحد)؛ احتجاجاً على القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم أن المنظمين لم يتمكنوا من حشد عدد كاف لإقامة سلسلة بشرية حول بحيرة كونستانس.

وبيّنت الشرطة أن آلافاً آخرين خرجوا في مظاهرات مضادة لإظهار تأييدهم لإجراءات الحكومة المتخذة لاحتواء الجائحة، واحتجاجاً أيضاً على أنصار التيار اليميني على الجانب الآخر، وفقاً لـ"رويترز".

وأحصت الشرطة ما بين 10500 و11 ألفاً في مظاهرات مختلفة بدأت أمس، واستمرت اليوم.

وكان منظمو المظاهرات المناهضة لقيود كورونا يعتزمون في بادئ الأمر حشد 200 ألف مشارك.

وفرضت السلطات المحلية قيودًا؛ منها مراعاة التباعد الاجتماعي؛ لتجنب زيادة عدد الإصابات.

واجتذبت المظاهرات جماعات مختلفة من المتظاهرين من المدافعين عن الحقوق المدنية والمناهضين للّقاحات والنازيين الجُدُد، وأفراد من جماعات يمينية متطرفة.

فيروس كورونا الجديد

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مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا"
سبق

تظاهر الآلاف في جنوب ألمانيا، اليوم (الأحد)؛ احتجاجاً على القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم أن المنظمين لم يتمكنوا من حشد عدد كاف لإقامة سلسلة بشرية حول بحيرة كونستانس.

وبيّنت الشرطة أن آلافاً آخرين خرجوا في مظاهرات مضادة لإظهار تأييدهم لإجراءات الحكومة المتخذة لاحتواء الجائحة، واحتجاجاً أيضاً على أنصار التيار اليميني على الجانب الآخر، وفقاً لـ"رويترز".

وأحصت الشرطة ما بين 10500 و11 ألفاً في مظاهرات مختلفة بدأت أمس، واستمرت اليوم.

وكان منظمو المظاهرات المناهضة لقيود كورونا يعتزمون في بادئ الأمر حشد 200 ألف مشارك.

وفرضت السلطات المحلية قيودًا؛ منها مراعاة التباعد الاجتماعي؛ لتجنب زيادة عدد الإصابات.

واجتذبت المظاهرات جماعات مختلفة من المتظاهرين من المدافعين عن الحقوق المدنية والمناهضين للّقاحات والنازيين الجُدُد، وأفراد من جماعات يمينية متطرفة.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
06:28 PM

مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا"

الحكومة فرضت التباعد الاجتماعي لتقليص الأعداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تظاهر الآلاف في جنوب ألمانيا، اليوم (الأحد)؛ احتجاجاً على القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم أن المنظمين لم يتمكنوا من حشد عدد كاف لإقامة سلسلة بشرية حول بحيرة كونستانس.

وبيّنت الشرطة أن آلافاً آخرين خرجوا في مظاهرات مضادة لإظهار تأييدهم لإجراءات الحكومة المتخذة لاحتواء الجائحة، واحتجاجاً أيضاً على أنصار التيار اليميني على الجانب الآخر، وفقاً لـ"رويترز".

وأحصت الشرطة ما بين 10500 و11 ألفاً في مظاهرات مختلفة بدأت أمس، واستمرت اليوم.

وكان منظمو المظاهرات المناهضة لقيود كورونا يعتزمون في بادئ الأمر حشد 200 ألف مشارك.

وفرضت السلطات المحلية قيودًا؛ منها مراعاة التباعد الاجتماعي؛ لتجنب زيادة عدد الإصابات.

واجتذبت المظاهرات جماعات مختلفة من المتظاهرين من المدافعين عن الحقوق المدنية والمناهضين للّقاحات والنازيين الجُدُد، وأفراد من جماعات يمينية متطرفة.

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