"هواوي" تجهّز مفاجأة جديدة قبل نهاية العام.. يمكنها أن تنقذ الحياة

توقعت مصادر صحفية عديدة، أن تفاجئ شركة "هواوي" الصينية الرائدة، مستخدميها بمنتج جديد يمكنه إنقاذ الحياة قبل نهاية العام الجاري 2021.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "هواوي" تستعد لإطلاق ساعتها الذكية الجديدة "ووتش دي" في 23 ديسمبر الجاري.

وتتميز ساعة "هواوي ووتش دي" المرتقبة، باحتوائها على ميزات صحية استثنائية، مثل قدرتها على مراقبة ضغط دم المستخدم، وتحذيره في حال ارتفاعه أو انخفاضه، والتواصل مع أقارب له في حالة وصولها إلى مستوى خطير يهدد حياته.

وتستخدم هواوي في ذلك الأمر تقنية جديدة كليًّا يطلَق عليها "بي بي" (BP) التي تُظهر معدل دقة أفضل من كل التقنيات الأخرى الموجودة في السوق.

وتحتوي ساعة "هواوي ووتش دي" على مخطط كهربائي للقلب، يمكنه التحقق من ضربات قلب مستخدمه، ويكتشف سريعًا أي حالة للرجفان الأذيني، الذي يمكن أن يهدد حياة المستخدم.