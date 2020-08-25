طوال محرم.. "أوقاف الراجحي" تطلق مبادرة "بيوت مطمئنة" في نسختها الثانية

تُناقش العديدَ من قضايا الإرشاد الأسري وتبث عبر إذاعة UFM الإخبارية

أطلقت أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي مبادرة "بيوت مطمئنة" في نسختها الثانية، والتي تهدف إلى توعية الأفراد والأسر بخطورة بعض الأفكار التي تُعكّر صفوها.

وتنطلق المبادرة من يوم الأحد إلى الخميس طوال شهر محرم الجاري، عبر إذاعة UFM الإخبارية، وحساب الأوقاف في منصة "تويتر".

وكانت مبادرة البرنامج، قد انطلقت نسختها الأولى في شهر رمضان الماضي، بمشاركة نخبة من المستشارين الاجتماعيين، وبموضوعات أسرية متنوعة في حوارات واقعية وهادفة، وسلّط الضوء فيها على بعض الأفكار والتحديات التي تواجه الأسرة؛ وذلك بمشاركة عدد من المؤثرين في الأوساط المختلفة، كنماذج أسرية ناجحة.

وتأتي "المبادرة" استمرارًا للمبادرات المجتمعية التي دأبت عليها أوقاف "الشيخ محمد الراجحي"، لإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه أرباب الأسر في ظل أوقات الفراغ الكثيرة لدى أبنائها، وكذلك انطلاقًا من رؤية السعودية تجاه الأسرة التي تُعَد اللبنة الأساسية لنجاح المجتمعات وتفوقها.

ويناقش "البرنامج" الذي يبث من "الأحد إلى الخميس" من 11- 12 ليلًا، ويدير تقديمه، مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الدكتور خالد الحليبي، العديد من موضوعات الإرشاد الأسري من خلال دعم المراكز الإرشادية، وتأهيل المستشارين الاجتماعيين، ودعم وإنتاج البرامج المجتمعية التي من بينها "بيوت مطمئنة".