يأتي ذلك في إطار مراقبة "التجارة" التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة بهدف حماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري. وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة تبيع المحروقات بمكة المكرمة إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر بيع وقود مركبات مغشوش حيث أخضعت عينات من "بنزين95” للفحص بمختبرات متخصصة وتبين اختلاف نسبة الأوكتان وبالتالي عدم مطابقته للمواصفات والمقاييس .

"التجارة" تشهِّر بصاحب محطة تبيع وقودًا مغشوشًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-30 شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة تبيع المحروقات بمكة المكرمة إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر بيع وقود مركبات مغشوش حيث أخضعت عينات من "بنزين95” للفحص بمختبرات متخصصة وتبين اختلاف نسبة الأوكتان وبالتالي عدم مطابقته للمواصفات والمقاييس . ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته. يأتي ذلك في إطار مراقبة "التجارة" التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة بهدف حماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.



وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 10:37 PM

اخر تعديل 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 12:26 AM

"التجارة" تشهِّر بصاحب محطة تبيع وقودًا مغشوشًا





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شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة تبيع المحروقات بمكة المكرمة إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر بيع وقود مركبات مغشوش حيث أخضعت عينات من "بنزين95” للفحص بمختبرات متخصصة وتبين اختلاف نسبة الأوكتان وبالتالي عدم مطابقته للمواصفات والمقاييس .

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

يأتي ذلك في إطار مراقبة "التجارة" التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة بهدف حماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.



وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.