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انفوجرافيك.. إعادة تدوير 77 ألف منتج مخالف لمواصفات "كفاءة الطاقة"

بمشاركة 6 جهات حكومية ووفقاً للاشتراطات البيئية الآمنة

شاركت ست جهات حكومية في إعادة تدوير 77 ألف منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة، وهي كل من: وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأسفرت الإحصائية الصادرة عن تدوير 68543 منتج إنارة، وتدوير 5373 مكيفاً، وتدوير 2476 ثلاجة، وذلك خلال الفترة من 01/ 01/ 2019م حتى 01/ 03/ 2020م.


كما شملت إعادة التدوير 24 غسالة، و204 سخانات، و68 طناً من العزل الحراري، وتم إعادة تدوير جميع المنتجات المخالفة المضبوطة وفقاً للاشتراطات البيئية الآمنة.


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انفوجرافيك.. إعادة تدوير 77 ألف منتج مخالف لمواصفات "كفاءة الطاقة"
سبق

شاركت ست جهات حكومية في إعادة تدوير 77 ألف منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة، وهي كل من: وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأسفرت الإحصائية الصادرة عن تدوير 68543 منتج إنارة، وتدوير 5373 مكيفاً، وتدوير 2476 ثلاجة، وذلك خلال الفترة من 01/ 01/ 2019م حتى 01/ 03/ 2020م.


كما شملت إعادة التدوير 24 غسالة، و204 سخانات، و68 طناً من العزل الحراري، وتم إعادة تدوير جميع المنتجات المخالفة المضبوطة وفقاً للاشتراطات البيئية الآمنة.


06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
12:08 AM

انفوجرافيك.. إعادة تدوير 77 ألف منتج مخالف لمواصفات "كفاءة الطاقة"

بمشاركة 6 جهات حكومية ووفقاً للاشتراطات البيئية الآمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت ست جهات حكومية في إعادة تدوير 77 ألف منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة، وهي كل من: وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأسفرت الإحصائية الصادرة عن تدوير 68543 منتج إنارة، وتدوير 5373 مكيفاً، وتدوير 2476 ثلاجة، وذلك خلال الفترة من 01/ 01/ 2019م حتى 01/ 03/ 2020م.


كما شملت إعادة التدوير 24 غسالة، و204 سخانات، و68 طناً من العزل الحراري، وتم إعادة تدوير جميع المنتجات المخالفة المضبوطة وفقاً للاشتراطات البيئية الآمنة.


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