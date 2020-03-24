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عُمان تعلن 18 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" وتؤكّد تعافي 17

"الصحة": العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح 84 حالة

سجلت وزارة الصحة بسلطنة عُمان، 18 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد؛ منها إحدى عشرة حالة مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وخمس حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.

وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 84 حالة.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أن 17 حالة تماثلت للشفاء، داعيةً الجميع إلى التقيد الكامل بإجراءات الحجر الصحي.

فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان

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عُمان تعلن 18 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" وتؤكّد تعافي 17
سبق

سجلت وزارة الصحة بسلطنة عُمان، 18 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد؛ منها إحدى عشرة حالة مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وخمس حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.

وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 84 حالة.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أن 17 حالة تماثلت للشفاء، داعيةً الجميع إلى التقيد الكامل بإجراءات الحجر الصحي.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:23 AM

عُمان تعلن 18 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" وتؤكّد تعافي 17

"الصحة": العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح 84 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة بسلطنة عُمان، 18 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد؛ منها إحدى عشرة حالة مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وخمس حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.

وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 84 حالة.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أن 17 حالة تماثلت للشفاء، داعيةً الجميع إلى التقيد الكامل بإجراءات الحجر الصحي.

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