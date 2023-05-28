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وصلنا للرقم 6.. أحكام الإعدام على "دواعش فرنسا" في العراق مستمرة

محكمة في بغداد أدانت "النجارة" و"الحرشاوي" بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي

أصدرت محكمة في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، حكماً بالإعدام على فرنسيين أدينا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" في المحكمة.

والمدانان، هما إبراهيم النجارة (33 عاماً) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال متطرفين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي الذي سيبلغ 33 عاماً بعد غد الخميس.

وقالت "فرانس برس": إن المدانين كانا قد نُقِلا من سوريا إلى العراق نهاية يناير.

والأحد، أصدرت محكمة عراقية حكم الإعدام على ثلاثة مواطنين فرنسيين، كانوا أعضاء في تنظيم "داعش". كما قضت المحكمة نفسها، الاثنين، بإعدام فرنسي رابع أدين بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي.

ورداً على هذه الأحكام، أعربت فرنسا عن معارضتها لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، غير أنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية.

ووفق "سكاي نيوز"، أوضح بيان للسفارة الفرنسية في العراق أنها "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (ضد عقوبة الإعدام) للسلطات العراقية"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية سلّمت مئات المشتبه بهم من أعضاء التنظيم خلال الأشهر الأخيرة إلى السلطات العراقية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وصلنا للرقم 6.. أحكام الإعدام على "دواعش فرنسا" في العراق مستمرة
سبق

أصدرت محكمة في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، حكماً بالإعدام على فرنسيين أدينا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" في المحكمة.

والمدانان، هما إبراهيم النجارة (33 عاماً) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال متطرفين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي الذي سيبلغ 33 عاماً بعد غد الخميس.

وقالت "فرانس برس": إن المدانين كانا قد نُقِلا من سوريا إلى العراق نهاية يناير.

والأحد، أصدرت محكمة عراقية حكم الإعدام على ثلاثة مواطنين فرنسيين، كانوا أعضاء في تنظيم "داعش". كما قضت المحكمة نفسها، الاثنين، بإعدام فرنسي رابع أدين بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي.

ورداً على هذه الأحكام، أعربت فرنسا عن معارضتها لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، غير أنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية.

ووفق "سكاي نيوز"، أوضح بيان للسفارة الفرنسية في العراق أنها "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (ضد عقوبة الإعدام) للسلطات العراقية"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية سلّمت مئات المشتبه بهم من أعضاء التنظيم خلال الأشهر الأخيرة إلى السلطات العراقية.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
02:19 PM

وصلنا للرقم 6.. أحكام الإعدام على "دواعش فرنسا" في العراق مستمرة

محكمة في بغداد أدانت "النجارة" و"الحرشاوي" بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، حكماً بالإعدام على فرنسيين أدينا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" في المحكمة.

والمدانان، هما إبراهيم النجارة (33 عاماً) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال متطرفين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي الذي سيبلغ 33 عاماً بعد غد الخميس.

وقالت "فرانس برس": إن المدانين كانا قد نُقِلا من سوريا إلى العراق نهاية يناير.

والأحد، أصدرت محكمة عراقية حكم الإعدام على ثلاثة مواطنين فرنسيين، كانوا أعضاء في تنظيم "داعش". كما قضت المحكمة نفسها، الاثنين، بإعدام فرنسي رابع أدين بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي.

ورداً على هذه الأحكام، أعربت فرنسا عن معارضتها لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، غير أنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية.

ووفق "سكاي نيوز"، أوضح بيان للسفارة الفرنسية في العراق أنها "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (ضد عقوبة الإعدام) للسلطات العراقية"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية سلّمت مئات المشتبه بهم من أعضاء التنظيم خلال الأشهر الأخيرة إلى السلطات العراقية.

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