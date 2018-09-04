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شاهد.. وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي يطمئن على الجندي الحربي

أُصيب أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي

قام وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، اليوم الثلاثاء، بزيارة الجندي أول عبدالرحمن الحربي، والذي يتلقى العلاج بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، إثر إصابته خلال أداء واجبه ضمن قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي.

ونقل وكيل الحرس الوطني للمصاب تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني.

واطمأن الأمير خالد بن فيصل على الوضع الصحي للمصاب والرعاية الطبية التي يتلقاها؛ متمنيًا له الشفاء العاجل؛ مشيدًا بالدور المشرّف الذي يقوم به جنودنا البواسل بمختلف القوات العسكرية في ميدان العز والشرف.

من جهة أخرى، عبّر المصاب الجندي "الحربي" عن شكره للقيادة الرشيدة، ولوكيل الحرس الوطني على زيارته له ومشاعره الطيبة للاطمئنان على حالته.

رافق الأمير خالد في الزيارة المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بدر بن عبدالمحسن القناوي، ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، ومسؤولو مدينة الملك عبدالعزيز الطبية وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالقطاع الغربي.

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شاهد.. وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي يطمئن على الجندي الحربي
سبق

قام وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، اليوم الثلاثاء، بزيارة الجندي أول عبدالرحمن الحربي، والذي يتلقى العلاج بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، إثر إصابته خلال أداء واجبه ضمن قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي.

ونقل وكيل الحرس الوطني للمصاب تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني.

واطمأن الأمير خالد بن فيصل على الوضع الصحي للمصاب والرعاية الطبية التي يتلقاها؛ متمنيًا له الشفاء العاجل؛ مشيدًا بالدور المشرّف الذي يقوم به جنودنا البواسل بمختلف القوات العسكرية في ميدان العز والشرف.

من جهة أخرى، عبّر المصاب الجندي "الحربي" عن شكره للقيادة الرشيدة، ولوكيل الحرس الوطني على زيارته له ومشاعره الطيبة للاطمئنان على حالته.

رافق الأمير خالد في الزيارة المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بدر بن عبدالمحسن القناوي، ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، ومسؤولو مدينة الملك عبدالعزيز الطبية وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالقطاع الغربي.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:06 PM

شاهد.. وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي يطمئن على الجندي الحربي

أُصيب أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي

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متعب البقمي - جدة
4
16,107

قام وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، اليوم الثلاثاء، بزيارة الجندي أول عبدالرحمن الحربي، والذي يتلقى العلاج بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، إثر إصابته خلال أداء واجبه ضمن قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي.

ونقل وكيل الحرس الوطني للمصاب تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني.

واطمأن الأمير خالد بن فيصل على الوضع الصحي للمصاب والرعاية الطبية التي يتلقاها؛ متمنيًا له الشفاء العاجل؛ مشيدًا بالدور المشرّف الذي يقوم به جنودنا البواسل بمختلف القوات العسكرية في ميدان العز والشرف.

من جهة أخرى، عبّر المصاب الجندي "الحربي" عن شكره للقيادة الرشيدة، ولوكيل الحرس الوطني على زيارته له ومشاعره الطيبة للاطمئنان على حالته.

رافق الأمير خالد في الزيارة المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بدر بن عبدالمحسن القناوي، ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، ومسؤولو مدينة الملك عبدالعزيز الطبية وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالقطاع الغربي.

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