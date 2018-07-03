"بن مساعد" للحجاج القطريين: لا تصوروا في الحج حتى لا تؤذيكم حكومتكم

قال إن المملكة ترحب بكم كما ترحب بكل حاج نظاميًا

اقترح الأمير عبدالرحمن بن مساعد للقطريين الذين سيؤدون الحج هذا العام، بالحذر من تصوير أنفسهم أثناء وجودهم هناك حتى لا يتم رصدهم من حكومتهم المتعنتة وتلحق بهم الأذى.

وقال الأمير "بن مساعد" في تغريدة عبر حسابه: "للقطريين الذين يرغبون بالحج، رغم عدم تجاوب حكومتكم، السعودية ترحب بكم كما ترحب بكل حاج، ولكن نأمل منكم منذ قدومكم للحج وحتى مغادرتكم بسلامة الله وحفظه الالتزام بشيء وحيد (لا تصورون)".



وأضاف: "لا نود التسبب بمشاكل لكم مع حكومتكم!"