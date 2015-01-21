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"تعليم الطائف" ينقل 8 حالات ظروف خاصة داخلياً ويعتذر عن 14

درست اللجنة المنوطة بجلستها الثانية 44 حالة رفعت منها 21 للوزارة

درست اللجنة الفرعية للظروف الخاصة بتعليم الطائف، 44 حالة، تنوعت بين الطبية والاجتماعية؛ حيث رفعت منها 21 حالة لمقام الوزارة، وأوصت بنقل 8 حالات داخلياً، واعتذرت عن نقل 14 حالة لعدم انطباق الشروط والضوابط، كما أعادت حالة واحدة لاستكمال المسوغات.

وكانت اللجنة قد استعرضت في جلستها الثانية، التي عُقدت برئاسة مساعد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف للشؤون المدرسية رئيس اللجنة الفرعية للظروف الخاصة محمد بن عامر النفيعي، عدداً من الحالات الخاصة للمعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة بحضور جميع أعضاء اللجنة المعنين.

وبيّن المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن اللجنة أقرت عدداً من التوصيات الخاصة بكل حالة؛ مؤكداً أن المستفيد بإمكانه متابعة مسار الحالة إلكترونياً أولاً بأول عبر موقع "عين" لخدمات المعلم.

يُذكر أن اللجنة تضم في عضويتها: مدير إدارة شؤون المعلمين، ومدير إدارة التربية الخاصة، ومدير الإشراف التربوي، وطبيب اللجنة، ومديرة إدارة الإشراف التربوي، ومساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين، ومديرة إدارة التربية الخاصة، وأمين اللجنة منصور القحطاني.

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"تعليم الطائف" ينقل 8 حالات ظروف خاصة داخلياً ويعتذر عن 14
سبق

درست اللجنة الفرعية للظروف الخاصة بتعليم الطائف، 44 حالة، تنوعت بين الطبية والاجتماعية؛ حيث رفعت منها 21 حالة لمقام الوزارة، وأوصت بنقل 8 حالات داخلياً، واعتذرت عن نقل 14 حالة لعدم انطباق الشروط والضوابط، كما أعادت حالة واحدة لاستكمال المسوغات.

وكانت اللجنة قد استعرضت في جلستها الثانية، التي عُقدت برئاسة مساعد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف للشؤون المدرسية رئيس اللجنة الفرعية للظروف الخاصة محمد بن عامر النفيعي، عدداً من الحالات الخاصة للمعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة بحضور جميع أعضاء اللجنة المعنين.

وبيّن المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن اللجنة أقرت عدداً من التوصيات الخاصة بكل حالة؛ مؤكداً أن المستفيد بإمكانه متابعة مسار الحالة إلكترونياً أولاً بأول عبر موقع "عين" لخدمات المعلم.

يُذكر أن اللجنة تضم في عضويتها: مدير إدارة شؤون المعلمين، ومدير إدارة التربية الخاصة، ومدير الإشراف التربوي، وطبيب اللجنة، ومديرة إدارة الإشراف التربوي، ومساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين، ومديرة إدارة التربية الخاصة، وأمين اللجنة منصور القحطاني.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
12:52 PM

"تعليم الطائف" ينقل 8 حالات ظروف خاصة داخلياً ويعتذر عن 14

درست اللجنة المنوطة بجلستها الثانية 44 حالة رفعت منها 21 للوزارة

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فهد العتيبي - الطائف
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886

درست اللجنة الفرعية للظروف الخاصة بتعليم الطائف، 44 حالة، تنوعت بين الطبية والاجتماعية؛ حيث رفعت منها 21 حالة لمقام الوزارة، وأوصت بنقل 8 حالات داخلياً، واعتذرت عن نقل 14 حالة لعدم انطباق الشروط والضوابط، كما أعادت حالة واحدة لاستكمال المسوغات.

وكانت اللجنة قد استعرضت في جلستها الثانية، التي عُقدت برئاسة مساعد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف للشؤون المدرسية رئيس اللجنة الفرعية للظروف الخاصة محمد بن عامر النفيعي، عدداً من الحالات الخاصة للمعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة بحضور جميع أعضاء اللجنة المعنين.

وبيّن المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن اللجنة أقرت عدداً من التوصيات الخاصة بكل حالة؛ مؤكداً أن المستفيد بإمكانه متابعة مسار الحالة إلكترونياً أولاً بأول عبر موقع "عين" لخدمات المعلم.

يُذكر أن اللجنة تضم في عضويتها: مدير إدارة شؤون المعلمين، ومدير إدارة التربية الخاصة، ومدير الإشراف التربوي، وطبيب اللجنة، ومديرة إدارة الإشراف التربوي، ومساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين، ومديرة إدارة التربية الخاصة، وأمين اللجنة منصور القحطاني.

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