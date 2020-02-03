شاهد.. نجاة شاب بأعجوبة من داخل سيارة متوقفة ارتطمت بها أخرى بجازان

نجح في غضون لحظة من النزول من المركبة والنجاة من مصير مروع

شهدت منطقة جازان حادثًا مروريًا مروعًا رصدته كاميرات المراقبة وتمثل في ارتطام سيارة مسرعة بأخرى متوقفة عند أحد المحلات داخل مجمع محطة بنزين وكشف مقطع الفيديو عن نجاة من بداخلها بأعجوبة.

وتفصيلا، أظهر مقطع فيديو في إحدى محافظات منطقة جازان الشرقية الحادث المروع، حيث كانت تتوقف مركبة مقابل محل وبها شخص واحد وكان قد نزل من معه إلى المحل وفيما كانت سيارة أخرى تندفع باتجاه مركبتهم كان يحاول آخر النزول ونجح في غضون لحظة مفصلية في النجاة من مصير مروع .

ووفقًا للمعلومات الأولية فقد نتج عن الحادث إصابة لقائد المركبة من نوع هايلوكس.